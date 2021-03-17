撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-17 16:56

一般的選美比賽通常都設有「泳裝環節」，佳麗需要穿上大會指定的泳衣示眾。泳衣會將一個人的身材完全展露出來，特別是比堅尼，所以一般只有身材很好的女生才會穿著比堅尼。韓素希、CLARA、JESSICA、孝敏、志效等14名韓星，就曾經穿著泳衣示眾，其中玄彬的女友孫藝珍在20年前曾經在電影中穿著比堅尼出鏡，成超經典一幕。

孫藝珍在2003年的電影《我的野蠻初戀》中穿比堅尼示人／網上圖片

除了孫藝珍之外，近日有網民翻查以前的節目中，發現了在《夫妻的世界》中飾演「地表最強小三」的韓素希。該節目介紹首爾一間天台泳池，而當時韓素希是其中一個泳客。雖然她只是出現了幾秒的鏡頭，但已足以吸引觀眾的眼球！以下14名曾經以泳裝示人的韓國女星，大家又最喜歡誰？

+ 44 + 44 + 44

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

10位超美韓國女星曾任內衣模特兒

韓媒Insight早前熱數「身材好得能拍內衣畫報的女星」。其實除了泫雅之外，還有哪些女星曾經拍過內衣畫報呢？

+ 43 + 43 + 43

同場加映：網站票選2021年最帥韓國男演員TOP 30

外國網站King Choice每年都會進行投票，選出網民心目中最帥的韓國男演員。2021年的投票結果已於2月28日出爐，去年的第1名玄彬，今年竟然跌出10強之外！第一名由誰奪得？

+ 24 + 24 + 24

點擊原文查看完整內容：玄彬由第1跌出10強外 外國網站票選2021年最帥韓國男演員TOP 30