孫藝珍20年前著比堅尼晒超完美身材　14個曾穿泳衣示人的韓國女星

開罐
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一般的選美比賽通常都設有「泳裝環節」，佳麗需要穿上大會指定的泳衣示眾。泳衣會將一個人的身材完全展露出來，特別是比堅尼，所以一般只有身材很好的女生才會穿著比堅尼。韓素希、CLARA、JESSICA、孝敏、志效等14名韓星，就曾經穿著泳衣示眾，其中玄彬的女友孫藝珍在20年前曾經在電影中穿著比堅尼出鏡，成超經典一幕。

孫藝珍在2003年的電影《我的野蠻初戀》中穿比堅尼示人／網上圖片

除了孫藝珍之外，近日有網民翻查以前的節目中，發現了在《夫妻的世界》中飾演「地表最強小三」的韓素希。該節目介紹首爾一間天台泳池，而當時韓素希是其中一個泳客。雖然她只是出現了幾秒的鏡頭，但已足以吸引觀眾的眼球！以下14名曾經以泳裝示人的韓國女星，大家又最喜歡誰？

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