Anson Lo返Band1母校懷緬　33位中學名人校友　這高官與姜濤同校

不論是名星或是名人，常常都好像與我們有種遙不可及的感覺，但其實他們都曾與你我一樣有著相同的學習經歷，讀幼稚園，小學，中學，分分鐘更有可能是你的師兄弟姐妹，或你曾與她有一面之緣也不定!



IG@ansonlht

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Anson Lo盧瀚霆日前在IG上載數張在其母校，保良局羅傑承（一九八三）中學門前的照片，更在帖文中提到以前讀中學時，每當面對學業、朋輩壓力時，恨不得盡快離開學校，但現在長大後，當面對成年人的需要工作、生活等問題，「反而懷念中學時能夠簡單的學習、純粹的玩耍」。Anson Lo僅在母校前拍照未有入校內，又表示離開母校前和學弟打招呼後便匆匆上車。

根據資料顯示，原稱保良局八三年總理中學的保良局羅傑承（一九八三）中學，屬青衣區內的Band 1英文中學。根據學校2024年的簡介，去年DSE學生平均合格率高達98.9%，在大學聯招成功率有74.4%，46%畢業生更順利入讀本港主要的大學，包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學等。

大家不知有沒有曾好奇過自己曾就讀的學校有哪些名人亦曾於內讀書?為了讓大家都能一同看看究竟哪些名人們於你有著相同的經歷，開罐一共整合了33位曾為中學校友的名人，發現有不少名人竟都是出自香港傳統名校，而有一位現任高官竟與姜濤是同校師兄弟！究竟是哪一位，大家快來看看吧!

1.聖保羅男女中學

聖保羅男女中學是由香港聖公會創辦的英文中學，位於香港島中西區中環中半山麥當勞道33號，是香港的傳統名校。由2012年開始至2021年的DSE狀元累積數量都是香港NO.1，可謂狀元的「製造地」。

名人校友

鍾培生、林敏聰、梁美芬、李澤楷、側田、雷頌德、譚惠珠、鄭慕智...

2.九龍華仁書院

九龍華仁書院簡稱九華，是一所位於香港九龍京士柏的著名男校，都是香港傳統名校之一。

名人校友

李家超、葛民輝、謝偉俊、蔡瀚億...

3.可風中學(嗇色園主辦)

可風中學創建於1974年，位於新界荃灣區上葵涌和宜合道448號，是一間集集儒、釋、道文化於一身的中學，也是當區的傳統名校。

名人校友

呂爵安、蕭源、林溢欣、...

4.香港鄧鏡波書院

香港鄧鏡波書院簡稱港鄧、波記，位於香港灣仔區東半山堅尼地道25號，根據學校網頁資料，是鮑思高慈幼會（Salesians of Don Bosco）於1965年9月創辦，校舍原址由已故香港著名工業家及慈善家聖思物德騎尉爵士鄧鏡波先生捐出。

名人校友

農夫、Manson(張進翹)、Heyo、黃浩然...

5.鄧肇堅維多利亞官立書院

鄧肇堅維多利亞官立中學是香港一所官立中文中學，位於灣仔愛群道5號，是現存的香港六所持續辦學的前官立工業中學之一。

名人校友

姜濤 、鄧炳強、鄭秀文、盧巧音...

6.聖若瑟英文中學

聖若瑟英文中學是香港觀塘區的男子中學，前校址位於香港九龍觀塘道61號（與彩石里交界）是觀塘區的第一所中學，及後至2011年1月，才由觀塘道遷至位於九龍東新清水灣道的平山新校舍

名人校友

黃子華、陳偉霆、谷德昭、區嘉宏、段崇智...

7.蘇浙公學

蘇浙公學於1958年創立，位於位於香港東區寶馬山寶馬山道20號。

名人校友

汪明荃、李司棋、劉浩龍、李蕙敏、范振鋒...

8.慈幼英文學校

慈幼英文學校是於1956年創辦的男子天主教中學，位於香港港島柴灣峽柴灣道16號。

名人校友

肥仔、馬國明、王貽興、李璨琛、葉世榮...

9.喇沙書院

喇沙書院是創立於1932年，並位於香港九龍九龍城區九龍仔喇沙利道18號，是香港的傳統名校之一。

名人校友

森美、李小龍、曾俊華、盧偉聰、向佐、冼靖峰、蔡俊彥...

10.英華女學校

英華女校網頁圖片

英華女學校於1900年2月創立，位於香港香港島中西區西半山羅便臣道76號，是香港歷史悠久且傳統名校之一。

名人校友

麥玲玲、何珮珊、雨僑、莊月明...

11. 保良局羅傑承（一九八三）中學

原稱保良局八三年總理中學 ,該校於2011年中接受羅傑承先生捐款780萬元，並正式於2011年12月2日舉行命名儀式，屬青衣區內的Band 1英文中學。根據學校2024年的簡介，去年DSE學生平均合格率高達98.9%，在大學聯招成功率有74.4%，46%畢業生更順利入讀本港主要的大學，包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學等。

名人校友

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆、2005年香港小姐季軍林莉、香港獨立創作歌手謝雅兒

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