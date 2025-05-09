日女教師強迫男學生性交「被捕」畫面瘋傳！網民暗笑：老師唔簡單

「魔女的條件」真人真事上演？近日社交平台Threads上有一張日本的新聞畫面照片於網上瘋傳，照片是有關一宗英語女教師因涉嫌偷食而被捕的畫面，讓不少網民都紛紛以為日劇「魔女的條件」劇情成真，引發網民熱論，但有眼利的「老司機」一看到畫面中的「疑犯」即爆笑指：「這個老師唔簡單」！



網上圖片

日前於社交平台Threads上，有一張有關於20多歲女教師因涉嫌強迫學生非自願發生性行為遭逮捕的「新聞畫面」照片瘋傳，引發一眾網友熱論。有不少網民都以為畫面為真實新聞事件，更一度以為這是日劇《魔女的條件》中講述女教師與男學生禁忌戀情的情節，在現實中上演。

有不少網民看到照片中被捕「疑犯」的高顏值，紛紛指「這永遠都是別人的老師」，「我是自願的，讓我來」，但其實這畫面是出自AV製片公司SOD在2024年12月發行的成人影片(START - 224)，並非真實新聞事件，而照片中的「疑犯」則其實就是有「百年一遇的天才」之稱的AV女優MINAMO。因此，有不少老司機僅憑照片中這位「女老師」的一個眼神，便秒認出這位老師的身分並不簡單，也知道整張照片只是AV劇情的一個畫面，而且畫面的右上角其實有片商SOD logo，所以一睇即識別是「假新聞」。

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照片的真相被揭開後，不少網民都表示「現在AV都那麼逼真的嗎」，「AV都咁戲劇化，電視劇都冇咁真」，但亦有網民表示畫面中新聞機構的名稱便足以穿幫，因為只有一個綠色的「news」字樣，但的確整個拍攝感覺都十分相似，難怪會騙倒一眾的網民。

而「涉事」女優MINAMO 原本是寫真女優，19 歲時以藝名「太陽しずく」出道， 2021 年改名MINAMO，以 SOD 專屬女優之姿拍AV，首部作品就引起矚目，更成為該年 SOD 年度最暢銷 AV。