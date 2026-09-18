MissAV公布2026年10月排名 河北彩花第2 從童星到女優黑馬奪冠
撰文：爆檸哥
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MISSAV最新公布女優排行榜出爐！10月榜單迎來新一輪洗牌，上月高居榜首的大熱門瀬戶環奈今個月下滑至第4名，跌3名。早前來港開見面會的河北彩花今個月大躍進，從上月第5名一舉躍升3名奪得，而冠軍女優近半年也氣勢如虹，每有新作排名即上升，即看20強排行榜！
美園和花穩守前五 北野未奈重返20強
今次不少著名女優名次也有所下跌，美園和花雖然由上月第4名微跌至本月第5名，但仍穩定守住頭五位置，柏木こなつ則由上月第7名大幅下滑至本月第13名，跌幅達6名。北野未奈由上月第19名升至本月第17名，上升2名，乙愛麗絲則由上月第13名升至本月第12名，微升1名。
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2026年10月最受歡迎女優TOP 11-20
第20名：月野香澄
第19名：椿莉香
第18名：宍戶里帆
第17名：北野未奈
第16名：花守夏步
第15名：森日向子
第14名：彩月七緒
第13名：柏木こなつ
第12名：乙愛麗絲
第11名：彌生美月
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2026年10月最受歡迎女優 TOP 6-10
第10名：沙月惠奈
第9名：木下日葵
第8名：天馬ゆい
第7名：北岡果林
第6名：波多野結衣
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2026年10月最受歡迎女優TOP 1-5
第5名：美園和花
第4名：瀬戶環奈
第3名：松本一香
第2名：河北彩花
第1名：逢澤みゆ
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