MissAV公布2026年10月排名 河北彩花第2 從童星到女優黑馬奪冠

MISSAV最新公布女優排行榜出爐！10月榜單迎來新一輪洗牌，上月高居榜首的大熱門瀬戶環奈今個月下滑至第4名，跌3名。早前來港開見面會的河北彩花今個月大躍進，從上月第5名一舉躍升3名奪得，而冠軍女優近半年也氣勢如虹，每有新作排名即上升，即看20強排行榜！

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美園和花穩守前五 北野未奈重返20強

今次不少著名女優名次也有所下跌，美園和花雖然由上月第4名微跌至本月第5名，但仍穩定守住頭五位置，柏木こなつ則由上月第7名大幅下滑至本月第13名，跌幅達6名。北野未奈由上月第19名升至本月第17名，上升2名，乙愛麗絲則由上月第13名升至本月第12名，微升1名。

第20名：月野香澄 (ig@tsukino_kasumi)

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瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年

2026年10月最受歡迎女優TOP 11-20

第20名：月野香澄

第19名：椿莉香

第18名：宍戶里帆

第17名：北野未奈

第16名：花守夏步

第15名：森日向子

第14名：彩月七緒

第13名：柏木こなつ

第12名：乙愛麗絲

第11名：彌生美月

第19名：椿莉香(ig@tsu_chan44rika)

第18名：宍戶里帆(X：@ shishido_riho)

第17名：北野未奈 (X : @kitano_mina)

第16名：花守夏步(ig @hanamori_kaho)

第15名：森日向子(X @morihinako_)

第14名：彩月七緒(X :@nao_satsuki)

第13名：柏木こなつ (ig@ kashi_konatsu)

第12名：乙愛麗絲 （IG@otsu_alice1219）

第11名：彌生美月（網上圖片）

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2026年10月最受歡迎女優 TOP 6-10

第10名：沙月惠奈

第9名：木下日葵

第8名：天馬ゆい

第7名：北岡果林

第6名：波多野結衣

第 10 名：沙月惠奈 （IG@satsuki ena）

第9名：木下日葵 (X @0521himari)

第8名：天馬ゆい (ig @tenma_yuichan )

第7名:北岡果林(X@karin_kitaoka_)

第6名：波多野結衣(X@hatano_yui)

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2026年10月最受歡迎女優TOP 1-5

第5名：美園和花

第4名：瀬戶環奈

第3名：松本一香

第2名：河北彩花

第1名：逢澤みゆ

第 5名：美園和花 （IG@misono_waka）

第4名: 瀨戶環奈 (IG@setokanna_)

第 3名：松本一香（IG@verseau_219）

第 2名：河北彩花 （IG@saika_kawakita__official）

第 1 名：逢澤みゆ （IG@miyumiyu_ai）

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近日來自大阪的26歲創作女歌手「温」（Tazune）用親筆手寫信宣佈，將以「七瀨温」之名正式進軍成人影視圈。日本知名片商SOD更以「重大發表」的超高規格為她進行宣傳，其充滿「透明感」與「文青風」的出道作封面一曝光，立刻在社群掀起極大迴響。👉👉👉日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海