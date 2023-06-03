很窮卻很鹹濕！26歲日本少女付不起牛郎費　下海「賣淫」養男公關

日本愛知縣名古屋2名風俗業從業人員因介紹26歲女子到派遣型風俗店工作，而被警方依違反職業安定法逮捕。該名女子最初是2人所經營的牛郎店的客人，但是因為付不起牛郎費，因此被嫌犯要求到派遣型風俗店工作，下海還債。警方深入調查後則發現，還有其餘女性受害。



根據《CBC電視台》報導，40歲的佐佐木智章因未持有政府許可，非法在名古屋市中區經營牛郎店，而在4月被警方逮捕。警方深入調查後才發現，他與另一名在牛郎店工作的35歲山口倫彌，在2020年6月介紹一名當時26歲的女子到派遣型風俗店工作，涉嫌違反職業安定法，因此在5月初再度遭警方逮捕。

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根據調查，該名女子原先是佐佐木所經營的牛郎店的客人，然而她卻無法支付高昂的牛郎費，最終接受佐佐木與山口的要求，改當起「外送茶」，賣淫還債。不過警方並未透露2人是否坦承犯行。

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警方深入調查後發現，還有另一名21歲女子也在2021年12月，被佐佐木、山口以及另一名牛郎店員工逼迫到另一間派遣型風俗店賣淫，並賺錢償還欠繳的牛郎費。警方29日再度依違反職業安定法嫌疑逮捕3人。

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