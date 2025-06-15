半夜被蚊子吵醒？網民「躺床滅蚊密技」成功率90% 2分鐘快速解決
撰文：風傳媒
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夏季蚊蟲活躍，尤其是在夜深人靜準備入睡時，耳邊傳來蚊子嗡嗡聲總讓人難以入眠。近日有網友在社群平台Threads分享一套「半夜打蚊SOP」，不但簡單易執行，還強調成功率極高迅速引起網友共鳴。
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半夜蚊子在耳邊嗡嗡叫？1招不用2分鐘快速命中
這位網友表示，這套方法是在多次夜間實戰中累積出來的經驗，他分享使用這個方法成功率至少八九成：
1. 聽到耳邊有蚊子聲音
2. 用手揮耳朵附近幾下、千萬別起身開燈
3. 蚊子受到驚擾後加上房間還是暗的，多半會停在離頭很近的牆上
4. 用手機手電筒或電蚊拍燈光確認位置，擊殺！不用兩分鐘解決！
該網友也提醒，此招式的成功關鍵在於全身需包覆好，讓蚊子有機會靠近頭部，否則若手腳裸露，蚊子就會改叮其他部位。此外，電蚊拍應預先放在手邊，才能快速應戰。
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另外，為了從源頭防止蚊蟲進入房間，網友也建議可在房門安裝防蚊門簾，有效降低蚊子入侵的機會，是夏季居家防蚊的實用小配件。
這篇打蚊秘訣曝光後，許多網友留言表示：
「我已經進化用手持無線吸塵器了直接吸」
「耳邊有蚊子聲，電燈不要關的拿出手機出來滑 蚊子因為趨光性會飛到螢幕上，手指給他按下去，解決」
「我都把電蚊拍的按鈕按下去放在耳朵旁邊，蚊子過來就會被電到，如果蚊子在臉跟電蚊拍中間就同時移動」
「對！我也是這樣打蚊子，屢試不爽」。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：風傳媒》授權轉載，原文：半夜蚊子在耳邊嗡嗡叫？千萬別開燈！內行教1招「不用2分鐘快速命中」】