的士司機長文勸同行反思　引聖經數司機應有5個態度！網民:轉行啦

的士與白牌車的抄牌潮仍然持續，不少的士司機被市民在網上舉報違泊，在各大討論區叫苦連天，更有的士司機希望市民高抬貴手，放過的士同業。而近日就有一位自稱較為年輕，自稱是教徒的士司機發文，希望的士業界應該先做好自己，反思自己的問題，引起廣大網民留言關注。



近日有位自稱較為年輕的的士司機在Facebook 「DC9違規照片及影片！每日惡行！投訴專區」發文，分享自己對的士同業的看法，表示自己當初「因為窮，同埋等緊網約車合法化」才做替工的士司機，但自己做客人時都曾經試過被同行拒載，「或者雞腳（坐短途車）說話俾我聽」，因此將心比己，都是以最專業的態度服務客人，更大數5點自己揸的士的態度。首先一更12小時坐足12小時，此外「唔拒載，揀app客就冚旗，一部電話開工就夠」，當自己「行錯路」都會選擇便宜給客人，甚至不收費，「唔使硬cut雙白或者堅持收錢，誠心道歉」 。

Facebook 「DC9違規照片及影片！每日惡行！投訴專區」截圖

面對很多同行的士司機都會取笑Po 主在的士應用程式接單後就不接街客，Po主表示「咁我接咗人哋order冇理由取消㗎，人哋俾時間等我，你話佢突然取消都冇計，佢係客嚟，何必開口鬧人玩嘢」，更為近日因放蛇而在網上粗口還擊的的士司機感到不思進取，面對批評應該先做好自己，不應駁斥批評自己的人，更引用基督教約翰福音「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打他！」。

其後更希望同行可以做好並反思自己，又引用基督教馬太福音和箴言所言「饒恕我們的罪，就像我們饒恕了得罪我們的人」、「遮掩自己罪過的，必不亨通；承認離棄罪過的，必蒙憐恤」，表示即使有人得罪了我們，都不需要聲討人，應該先反思好自己是否有過錯，「不是說他人無過，我哋亦有過犯」，更希望的士同意謹記「無論進那一城，人若接待你們，擺上什麼，就吃什麼」。

《降魔的》劇照

帖文一出後便不少網民留言討論，評論兩極化，但都有部分網民都支持PO主，「唔啱可以唔接，接得單就冚旗去接個order客，呢個係承諾黎，人無信不立，呢點我同你一樣。」、「我也一樣，接order後先發訊息『我在路上』,冚錶直接去，這是普通人跟人之間的一種信任」、「師兄好勇敢去傳福音，值得學習，努力~阿們」、「 聖經金句都出埋，睇吓班仇的L點接」、「睇完你整篇文字，非常欣賞你敬業的態度。」。

但另一方面仍有部分網民指雖然PO主内容有道理，但就認爲不應該在此「DC9違規照片及影片！每日惡行！投訴專區」傳教，「呢段嘢你去返啲DC9群組講先啦，勸你啲行家做好自己，咪搞咁多風風雨雨，你咪有餐安樂茶飯食囉，係你啲行家走去辣人哋先，依家全世界反擊就想同佢哋割蓆？」、有網民認為，若樓主想講揸的士都有好人，「倒不如努力啲向你啲行家傳下福音」，「與其喺地獄傳福音，不如返回人間救更多嘅人。」有網民也留言叫樓主「轉行」，而樓主也回覆表示只是兼職的士司機，「 我都等緊下個改變」，相當正面。