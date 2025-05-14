陰陽眼男生親睹女鬼「揾替身」經過　稱鬼魂分4類：第4級超級可怕

鬼神，是這個世界之中又神秘又可怕。它們並不是說想見就能見，只有「有緣的時候」才能遇見。一名有陰陽眼的男生與女友一同登上韓國節目《您儘管問》，分享自己的撞鬼事。



《您儘管問》節目截圖

早前一對小情侶登上綜藝節目《您儘管問》。男生是一名自小就有陰陽眼的人，他早前受女友邀請，到訪她的大學宿舍。但女友卻發覺他一直盯著窗外看。到底他看到甚麼？之後又發生了甚麼事？

👇👇👇點擊圖片查看👇👇👇

女生表示，早前帶了男朋友到大學宿舍玩，到達之後，他卻一直盯著窗外看。當時已經入夜，男友表示看見一名女生站在對面的大廈天台，不斷向下望。男友又說：「妳們宿舍這幾天應該會有甚麼事發生……」幾天後，女生突然聽到警車聲和救護車聲，原來是對面那幢大廈發生了企圖跳樓自殺。男友表示，當時他看見的應該是鬼，「它就像在物色人選一樣，向下看到底要帶走誰」。

除此之外，男生亦表示，他能看到的鬼有4種形態。最恐怖的「第4級」，他這一生人只看過兩次......聽完之後，就連主持人也驚呼「好恐怖」！

👇👇👇點擊圖片查看👇👇👇

第1個階段，就是像一團煙或者雲一樣，前面好像加了一層霧一樣的型態。

第2階段，就是能看到某個身體部位，例如只看見手、或腳。

第3階段，就是看見由頭到腳的整個身體。

第4階段，就是只看見雙眼。陰陽眼男表示，自己只看過第4階段的鬼兩次，兩次經歷都非常可怕，看後整個人都打冷震。

同場加映：陰陽眼韓男分享邊度最多鬼

點擊原文查看完整內容:【陰陽眼人】韓男28年來見盡惡鬼 「神方法」教你分辨人與鬼！】

（鬼神之說不是精密科學，以上內容不代表香港01立場）