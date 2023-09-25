港女鬼月入龍尾灘燒烤遇靈異事！目的地變義莊　上網搵真相勁心寒

香港有不少都市傳說，當中很多都是無法解釋的靈異事件，當然信不信就由你了。近日一名港女在Facebook上分享自己遇到的離奇事件，她在鬼月的某一天搭乘Uber前往大埔近龍尾灘的同信士多燒烤，但當準備到達時，目的地突然變成了「同信義莊」，連司機也感到非常靈異！



一名網民在Facebook群組「大埔人大埔谷」上分享，表示回想起9月13日時，有一晚Call Uber到大埔大尾篤，近龍尾灘附近的同信士多燒烤。她在上車前就已經先定點到「同信士多」，但在準備入到大尾篤時，當下司機看一看地點，驚覺定點突然變成「同信義莊」，於是向女事主說：「小姐你個位置係同信義莊喎」、「個地點肯定啱？」。

👉港男食$69豆腐火腩飯變兒童餐！5字食評吐心酸 網民鬧:衰過兩餸飯

事主本來也以為是自己打錯地點名，但後來檢查搜尋紀錄，十分確定自己是選擇「同信士多」，但紀錄「無啦啦轉左變咗義莊」。她後來出於好奇上網搜尋「同信義莊」，發現毫無關於這個地方的資料，更加不知道這個地方是否真實存在，事後更愈想愈心寒，最終決定發帖問問網民「係唔係真係有呢個地方」。

網民看到帖子後回答大埔沒有同信義莊這個地方，只有「同信士多」和「同個燒烤」，而義莊香港只得「東華義莊」，位置在香港島薄扶林沙灣大口環道，義莊的建築物已被列入香港歷史建築。網民對她的經歷也感到非常心寒，表示「嗰日仲未過七月節」、「 大尾篤...天鳳個單」、「我諗個司機驚過你」、「真係有點恐佈，apps有錯唔奇，但係義莊再加鬼節再加無呢個地方就真係恐怖嘅」。

👉內地客抱怨搭的士由深圳灣去油麻地要$340！這2項附加費被鬧無理

《女鬼橋》劇照

也有網民擔心她是不是誤入猛鬼村「鎖羅盤」，不過港女就稱自己下車的位置是正確的，未有去了其他地方。除此之外，有網民留言稱遇到同樣的問題，指當晚也在Google地圖上看到同信士多變成了同信義莊，看到導航時還嚇一嚇，所以看來是整個程式出錯而非個別例子，也不是什麼靈異事件了。

👉網民疑問奇華月餅盒皇帝是誰？真身竟大有來頭！網民：係咪曾志偉

原帖：FB@大埔人大埔谷