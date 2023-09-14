港男半夜搭的士遇司機全程播大悲咒遭到淨化！網民：夜晚聽會招鬼

搭車時最好就是聽收音機、聽歌解悶，不過相信大家都試過在車程途中，司機播放的歌曲與你的品味不太相同，可能導致車程不太愉快！昨日（12日）一位港男在乘搭的士時，遇到一位的士司機全程播放「佛經」，影片獲網民瘋傳熱討！



《白日青春》劇照

昨日（12日）一位港男網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上貼出影片，片中他正在晚間乘搭一輛的士，他指「聽左全程佛經！返到屋企覺得心境好平靜」。在11秒的影片中，可以清楚地聽到司機播放類似「佛咒」的音樂，據編輯用音訊識別程式，歌曲應為「梵音大悲咒（mantra of avalokiteshvara）」。

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Facebook群組「車cam L（香港群組）」

搭的士聽音樂聽流行曲就聽得多，但相信會在車上播放大悲咒的司機就肯定不多。所以感到陌生又意外的港男，就在車程中一直聽著「梵音大悲咒」寺廟音樂前往目的地。不過他就未有表明自己乘搭的距離和時間，如果是由柴灣回到大西北，或許會聽足一個小時左右。而事主也表示回到家中感到「心境好平靜」，再搭配一個笑臉emoji，相信其心靈已徹底淨化。

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《大叔的愛》劇照

不過有網民看到影片後卻是感到「細思極恐」，認為在鬼月的半夜聽這些音樂十分可怕，稱「夜晚不宜播佛經」、「夜晚聽，真係有d驚！又唔可以唔聽，都幾折磨」、「部車坐滿『人』」、「覺得隔離位可能有嘢」、「夜晚播佛經好X惹鬼㗎」、「如果不是在寺廟唔好聽佛經，佛經係超度經文」、「另類朋友都好鍾意聽」。也有網民認為港男的體驗非常特別，在下班聽一下可能真的有減壓的作用，但最怕的是的士司機「回眸」的一刻隨時有驚喜。還笑稱他如果不喜歡聽佛經，可以試試主動播放「主能夠」等聖詩與其打對台。

原帖：Facebook群組「車cam L（香港群組）」

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