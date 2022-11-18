網瘋傳殯儀館員工9大守則「世界沒鬼」　網民越睇越寒：可以辭職

每一間公司都會有自己特定的員工守則，但殯儀館的員工守則大家又有沒有看過？近日有網民於社交平台上貼上一張疑似為內地殯儀館的員工守則，守則中一共有９條守則，第一條就寫道「這個世界上是沒有鬼的，禁止謠傳殯儀館的鬼故事，違反者馬上辭退。」，貌似對於鬼神看法十分堅定，但接下來的８項守則則令網民表示「越睇越心寒」。



大叔的愛劇照

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日前有網民於Facebook專頁「爆廢公社」中貼文分享了一張疑似中國內地殯儀館的員工守則表，Po主於貼文中更笑說「第一條的巴掌打的真響」，從圖中可見一共列有以下9項守則:

1.這個世界上是没有鬼的，禁止謠傳殯儀館的鬼故事，違反者馬上辭退。

2. 如果看到殯儀館範圍内無故出現了一座小山，請裝作看不見，更不能向任何人提起。切記，看到小山的人禁止前往北樓，如有賓客說看到小山，馬上帶其離開殯儀館。

3.與遺體獨處一室時，無論發生任何事，都不能自言自語，否則後果自負。

4.所有員工禁止靠近老宿舍樓，更不可以穿深藍色的衣物出現在殯儀館範圍内。

5.如無館長指令，禁止盤點大庫内無人認領的遺體。除大庫守夜人外，其他人不能進入大庫。

6.在館内住宿的員工，請每隔一段時間確認你的室友是否是本人。

7.遺體接送部的員工記得用手機拍照紀錄自己的工作内容。

8.午夜12點後，不能去公共廁所照镜子。

9.體質特殊的員工，不能單獨留在淨身室。

圖自爆廢公社公開版

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貼文一出，即引起不少網民熱議，不少網民表示「第二至八條跟本就是跟你說『這裡有鬼』」，「看到我都覺得背後涼涼的」，「這是勸退守則?」。有網民亦覺得所謂的守則根本就是一個個的「鬼故事」，尤其是「第六條」，「第六條那個是要嚇死誰...」，「真的還有人敢住在員工宿舍嗎?」，「想知道第六條背後的故事，究竟看見誰了」。網民更好奇第二項所提及的「小山」，「究竟甚麼是小山，好像恐怖但又有點好笑」，「看到小山到底會怎麼樣，需要立即請人離開，好想知道」。但亦有網民指此員工守則並非正式員工守則，而是遊戲中的道具截圖。

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