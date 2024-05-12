男女想愛愛時間大不同　猴擒男以口水當潤滑液　人妻慘淪洩慾工具

到底是「早上做愛好，還是晚上做愛好？」台灣性治療師童嵩珍坦言，這是網友最常敲碗問的問題，並表示就臨床上看來，男女喜歡的「滾床單時間」不一樣，重點在於和諧的性愛。接著分享曾有一名人夫常在一大早吵醒妻子討愛，甚至急迫地以口水潤滑，在她還迷迷糊糊的狀態下就要完事，讓人妻超錯愕，淚喊自己「只是洩慾工具」。



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嵩馥性健康管理中心性治療師童嵩珍被問到「早上做愛還是晚上做愛好？」她在YouTube影片中分析，有些男生的性能力不足以分早晚「只要能硬起來就好」，直言若另一半就屬於這類型，還硬要他挑時段愛愛，無疑是種壓力，最終性愛變成一種形式及勉為其難，反而破壞兩人感情。

童嵩珍接著說，若雙方關係好，要早要晚激愛都無妨，但她從臨床上發現，大多數的男生比較想在早晨做愛，因為可以利用「晨勃」發揮硬度；至於女生，則比較享受在晚上性愛，能夠放膽表現自我、深情款款，加上兩人洗完澡後無髒汙，「很多女生覺得這樣是最乾淨的狀態。」

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撇除早晚，童嵩珍認為，和諧的性愛是最重要的。她分享收治過的個案曾透露，因先生熱愛早晨性愛，妻子每次都被吵醒，卻也只能配合對方。有時太過倉促，先生在她還不夠濕潤時，就急著起身以口水當潤滑液，讓她猝不及防，淚喊自己只是洩慾工具，在勉強及不舒服的狀況下完事。

童嵩珍建議，性愛前兩人可先討論可進行的方式，若男方早上性慾強，可先以「早起的鳥兒」叫醒對方，或磨蹭、撫摸身體以喚醒另一半的性慾後再愛愛；反之若女方在晚上燃起情慾、男方卻覺得累，這時也可先進行性器官按摩或調情，讓對方的情慾高漲後再開始。

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童嵩珍提醒，女生們千萬別把做愛的壓力全施加在男方身上，認為自己只要負責躺著，而對方則要從前戲、中戲、後戲、持久、硬度、滿意度一手包辦，相信沒人撐得住。她也強調，想要擁有完美的性愛，絕對要溝通，就能在性愛中達到事半功倍的效果。

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