維他檸檬茶菲林相機 二手平台炒貴18倍！網民：香港人最愛炒賣

近年也不少大型品牌推出跨界產品大受港人歡迎，除了早前麥當勞推出的水晶麻雀之外，近日維他檸檬茶亦跨界推出VLT經典黃綠啡配色的菲林相機，隨即引發搶購熱潮，這款菲林相機在面世僅一天後，二手交易平台已出現炒價，最高叫價比原價高出18倍！



Carousell截圖

維他檸檬茶是不少港人生活的一部份，作為港人熟悉的本土品牌，維他檸檬茶這次推出的「至澀角度」菲林相機迅速成為熱話，不僅吸引本地消費者爭相購買，更成為內地遊客眼中的「香港本土手信」。有網民表示，特意一早到便利店換購，卻發現開門不到10分鐘就已售罄，「想講而家係咪全線7-11都冇晒？我喺個app度睇，好似搵唔到一間有」。

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這款香港限定的VLT菲林相機採用品牌經典配色，配備35mm彩色菲林8格底片，附透明防水殼及黃色手帶，更有港人將這件人氣爆升的菲林相機放到買賣平台出售，大部分都是全新甚至未拆盒，原價僅售$108的相機，在二手平台上出現$100至$2000不等的叫價，最高較原價高出18倍多！讓網民不禁驚嘆，「有買家就會有炒家」、「笑爆咀，香港人最喜歡炒賣」、「想講LOG-ON有得直接買百幾蚊咋喎」。

這款維他檸檬茶菲林相機目前正於市面發售，在7-Eleven及Circle K便利店購買指定茶飲滿28港元，加價18港元換購，不過部份銷售點已經出現供不應求的狀況，有網民在網上下單後，意外被取消訂單的情況出現，「七仔玩嘢喎，落單付款之後取消」，而除了在便利店換購之外，也可在LOG-ON門市直接以108港元購入，隨相機附贈兩款500毫升茶飲。