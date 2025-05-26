端午節金多寶六合彩｜5.29攪珠頭獎可達5000萬 即睇最強6大數字
端午節六合彩金多寶星期四(29日) 攪珠，今次有3,800萬元金多寶，若一注獨中有機會奪走5,000萬港元！《開罐》整合了資料， 列出攪珠最多的6大數字以及馬會最新公佈了10大幸運投注站，各位幸運兒ready未?
端午節金多寶｜發售日期時間
端午節金多寶六合彩攪珠將於2025年5月29日星期四舉行，馬會今次特設3,800萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金高達5,000萬港元。
馬會指，端午節金多寶於2025年５月24日(周)晚六上攪珠後開始接受投注。市民可於各場外投注處、電話投注及數碼平台投注及購票, 而截止日期和時間是5月29日晚上9時15分。
端午節金多寶｜6大幸運數字
根據馬會從2002年4月7日至今的攪珠結果統計，截至對上一次攪珠，其中30號碼出現次數最多，已超過500次達501次；其次是49號，497次；24號489次, 22號485次；1號和13號都是477次。
6大幸運號碼：
30（501次）
49（497次）
24（489次）
22（485次）
13（477次）
1 (477次)
端午節金多寶｜近20期六合彩結果號碼
10大六合彩最幸運投注站
跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！根據馬會最新的資料(截至2025年1月1日)，十大最幸運投注站排名如下:
10.大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
9.上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數:33
8.大埔廣場
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數: 35
7.九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中頭獎次數: 35
6.觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數: 37
5.上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中頭獎次數: 40
4.尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數: 41
3.荃灣青山道
青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數: 41
2.屯門市廣場
屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數: 44
1.中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數: 47
大學教授分享$170聰明投注組合
此外，有網民早前也在「齊齊研究六合彩」FB群組中，提及2006年英國 Bradford University 一班教授，用聰明方法在英國買Lotto( 當地的彩票，形式類似香港的六合彩 )，結果命中頭獎，中了8千多萬港幣頭獎。教授的聰明投注組合法如下:
聰明一：買齊49個號碼
聰明二：買齊49個號碼、但唔需太多錢，這班教授只是用了17注，買齊49個號碼，而命中八千萬頭獎。
17 注的分佈：
第 1 至第 8 注
任選 48 個號碼買八注(不可重覆)
第 9 注
第 49 個號碼 + 任意的 5 個號碼
第 10 至第 16 注
不用第 9 注的 5 個任意號碼，在剩下的 44 個號碼裏選 42 個字買七注 (不可重覆)
第 17 注
在上面剩下的兩個號碼再配搭任意四個號碼
共17注 $170
同場加映 : 橫財命格5大面相+手相特徵 最緊要睇個鼻！
作為一個窮L+社畜，真心每年其中一個願望都是中六合彩。發達邊個唔想?不過從玄學程度來看，有無橫財命其實都是天生，想知自己有無橫財命，就看看自己有沒有以下5個面相及手相特徵！
【1】鼻頭鼻翼有肉
代表人物:梁思浩
相學中鼻代表一生的財運，鼻頭鼻翼有肉代表財運不絕，若能配上高直鼻樑就更理想。而梁思浩過往也曾透露中過4次六合彩二獎及三獎，合共至少470萬元獎金，他更曾上載手握中獎彩票的相片，其中兩張是電腦票。
【2】牙齒潔白整齊
代表人物:馬浚偉
嘴巴和牙齒都看到一個人的守財能力，所謂「口能容拳，富者之相」，嘴巴不可以太小，而且上下嘴唇不能太薄；門牙要大顆齊整，顏色潔白，牙齒無縫防漏財。2010年馬浚偉就曾中過六合彩三獎，贏得4萬多元獎金。點擊全文👉👉👉橫財命格5大面相+手相特徵 最緊要睇個鼻！手掌要有這條紋