居內地10年港人揭中港「移動邏輯」2大差異「打尖」背後有原因！

香港與深圳僅一河之隔，但兩地文化仍有差異。近日，一名居內地十年的港人在社交平台發文，詳細剖析中港兩地在「插隊」與「過馬路」行為背後的兩大思維差異，引發廣泛討論，更強調如果將內地人的移動邏輯混亂，「真係有機會會出人命」。



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該名港人在Threads平台以「大陸生活篇」為題發文，分享中港兩大「移動邏輯」的觀念差距，更強調如果分不清內地人的移動邏輯，除了生活不便之外，「真係有機會會出人命」，更「帶定頭盔」，強調自己並非地域歧視，只針對生活習慣。

「移動邏輯」觀念差距一：空間觀念

樓主表示中港兩地的空間觀念「係完全兩個宇宙」，在香港及外國等地方，行人停駐時會自動靠邊，「一來安全，二來唔阻人」，但內地習慣則是「想停就停，想企就企」，道路中央、轉角、窄巷，甚至扶手、電梯口都可能變成臨時「休息區」。

而港人會將駐足者視為「排緊隊或有事做緊」，而內地行人停下可能只是「純粹發呆」。加上內地普遍「行路有位就攝、有罅就擠」的習慣，當港人停步等待時，「後面嘅人見你唔移動就會插上你前邊」，形成「你以為守規矩，對方以為你傻咗」的誤會。因此樓主強調，這種「插隊」未必出於無禮，「有時只係移動節奏唔同步」。

《一舞傾城》劇照

「移動邏輯」觀念差距二：過馬路要與司機「眼神博弈」

關於過馬路文化，樓主形容為「行人同命運嘅角力」。相比香港完善的斑馬線與紅綠燈系統，內地較落後地區常缺乏行人設施，需掌握與司機博弈的生存法則，「你望住司機，佢就會望住你，雙方都會計數估距離，你慢，佢就讓」，但嚴正提醒勿抱僥倖心態，「千祈唔好信啲人話『你行出嚟架車自然會讓你』」：「你唔係拍《頭文字D》，你條命唔係Fast & Furious」。

《降魔的》劇照

文末他重申幫內地人平反，並不是他們習慣打尖，而是本來的生活邏輯及習慣與香港大相逕庭，「理解唔代表接受，但理解咗，至少你唔會成日以為有人打你尖，跟住喺度躁底。」 帖文亦隨之引發熱烈迴響，不少網民認同樓主觀察精準「隨時隨地停低好中，佢哋連揸車都係咁」、「作為由細跟阿媽返鄉到大嘅人，認證你講嘅野係啱，所以返上去，我會轉mode，唔轉mode生存唔到」、「講中晒上面人嘅心態！香港真係兩套思维嚟！」。

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亦有網民堅持地域適應原則，去到不同地區就必須要入鄉隨俗「理得佢地係入面點生活啫，咁離開自己國家，去到人地地方咪跟人地規矩囉」、「唔使理佢個邏輯/生活習慣，大陸人去到外地就應該要入鄉隨俗，唔尊重當地文化就一定抵罵，好似日本人覺得白色係純潔，去婚禮俾人情都係用白信封，唔通去到大陸飲婚宴都堅持自己日本文化，用白信封封人情？」 。亦有網民認為內地人打尖目的是維護自身利益，「係人太多，唔打尖就無你份或執輸，你讓得一個就會越嚟越多人插入嚟，所以唔可以讓！無錯，個心態係『唔可以』，佢哋其實有排隊概念，但競爭大，習慣要靠自己維護自身利益。」