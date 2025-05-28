日本遊客挑戰坐香港小巴　狂轟5大缺點：司機很易生氣、開車魯莽

不少人對香港小巴又愛又恨，愛其夠快捷方便，但不少司機態度的確麻麻。近日有日本遊客在社交平台分享來香港旅行時，於尖沙咀乘搭綠VAN，並大呻香港小巴的5大問題，惹來不少網民熱議。



該名日本遊客日前在Threads上發帖，指自己早前遊港，並在尖沙咀乘搭小巴。體驗過後他大數小巴有5大問題，包括司機很容易生氣、開車很鲁莽、沒有下車按鈕、需申報下車地點、日語和英語都不通，附上的圖片更寫道「來香港旅遊的話，這個尺寸的巴士要注意（香港来たら、このサイズのバスに注意）」。

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網民對日本遊客的帖文反應熱烈，對其控訴也有支持或反對。有香港網民以英語在帖文下回應，表示香港小巴並不適合遊客，因為即使有Google地圖顯示位置，但車廂沒有顯示器提示下一站站名，而且落車時需用粵語喊「司機有落！」不是一般遊客能做到。也有網民笑指樓主「係咪想坐紅van感受下頭文字d現實版？」、「又一個bro挑戰香港小巴失敗」。

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不過，最大爭議的是日本遊客認為司機「日語和英語都不通」。有網民指其實香港司機不懂日語實屬正常，「英文尚可理解，邊有可能無啦啦識日文」、「憑咩要求小巴司機識日文」，而這樣也證明小巴其實只適合本地人坐，「留給本地居民吧。對遊客來說，巴士和地鐵更友好。」

《紅VAN》劇照

但如果遊客真想體驗香港小巴的「亡命」感，網民就有推介。有連登仔早前發帖討論想讓外國朋友來港時體驗一下「亡命紅Van」，問網民有沒有推薦的路線，最終集思廣益得出以下6大結果！

1.旺角去大埔 - 150劈彎似足飛落山

網民稱只要在凌晨兩點在先達小巴站搭上前往大埔的紅Van，即可感受到「15分鐘到，150掟彎」的速度感，只要是獅隧搭配吐露港公路的組合就無得輸咁話。網民仲話凌晨由大埔開去旺角「仲爽D」，只要坐在車的左側就有飛落山的感覺，一試難忘！「大埔旺角上次坐20分鐘就到，行舊路全程100 up 嚇L死」。

2.旺角入大西北 - 體驗瘋狂離心力

只要坐上任何一條由旺角前往大西北的路線，例如旺角入元朗、旺角入屯門、天水圍等大西北地區，就可以體驗到F1離心力，在屯門公路行130是基本，形容是F1格蘭披治，「試過唔使30分鐘就到屯門」、「成條公路無車個X個冼拿上身」。睇全文👉👉👉港人力推遊客必搭6大亡命紅VAN路線！2大路線被封神:港版格蘭披治