史迪仔｜10個鮮為人知冷知識　唯一弱點是水？這個角色暗藏洋蔥

最可愛的迪士尼外星小怪物《史迪仔》真人版終於正式上映，不少網民更大讚《史迪仔》是近年最成功的真人版電影之一，紛紛被這隻可愛又淘氣的外星怪物再次俘虜。但大家又是否知道，史迪仔本身的設計原型是甚麼？現在就讓我們回顧史迪仔10個不為人知的小秘密！



各位《史迪仔》的粉絲們，到底你對史迪仔有多了解呢？以下這10點有關史迪仔不為人知的小秘密，你又知道多少呢？讓我們一起來看看吧！

1. 史迪仔的正式身份是「實驗體626號」

史迪仔其實本來並沒有正式的名字，只有一個編號「實驗體626」。他是由瘋狂外星科學家強霸博士（Dr. Jumba Jookiba）以基因改造方式創造而成，目的是為了擾亂銀河、製造混亂，因此他才會這麼淘氣是一個「破壞王」。

《史迪仔》劇照

2. 原型是藍色無尾熊

相信不少人都以為史迪仔是一隻小狗吧？雖然電影中他是妮露收養的狗狗，但其實他的設計原型是參考樹熊。此外，其他外星生物的靈感也參考了其他迪士尼角色，如小豬與跳跳虎。

3. 可以隨意變形

為了躲避追捕並在地球上生存，史迪仔將自己偽裝成一隻流浪狗，才能成功進入動物收容中心，並被妮露領養。這也說明了他無論在外觀還是認知上，都擁有極高的適應能力。

《扮嘢小魔星》劇照

4. 擁有多項超能力

史迪仔原本就是被設計來破壞地球，因此本身就是一個「破壞工具」。他擁有多項超能力，包括超強的聽力與視力，能舉起相當於自己體重三千倍的物品，還有額外的四肢與可伸縮的觸角，甚至能夠刀槍不入。

5. 擁有超高語言天賦

史迪仔一開始並不太會說話，只會發出一些簡單的聲音。但當妮露領養他之後，透過日常相處，他很快便學會了英語，甚至還能說夏威夷語。這也顯示他擁有超高的理解、學習與表達能力，為他後來理解家庭、愛與承諾埋下伏筆。

《史迪仔》劇照

6. 對「水」極度恐懼

儘管史迪仔擁有多項超能力，幾乎無所不能，但他的弱點就是「水」！由於他身體的密度非常高，一旦碰到水便會瞬間沉入水底，因此他對水極度恐懼。

7. 核心價值是「Ohana」精神

電影中的經典對白「Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten」正是整部電影的核心價值。這句話讓史迪仔從一個沒有情感的破壞王，慢慢學會什麼是家庭的牽絆、責任與愛，改變了他對生命的看法。

《扮嘢小魔星》劇照

8. 餵魚吃三文治有洋蔥

在電影中，妮露每個星期四都會餵一隻名叫「Pudge」的魚吃花生醬三文治，因為她相信Pudge可以控制天氣。她的父母是在一場雨天的車禍中去世的，為了不讓其他孩子像她一樣經歷相同的悲劇，她想讓Pudge一直開心，這樣天氣就會一直晴朗。

9. 史迪仔最愛吃椰子蛋糕和喝咖啡

根據迪士尼官方介紹，史迪仔最喜歡的食物是椰子蛋糕和咖啡。在動畫電影中，他睡前所喝的飲品也不是牛奶，而是咖啡。

10. 史迪仔女朋友的能力是？

相信大家都見過那位粉紅色版本的「史迪仔」，她就是史迪仔的女朋友安琪，代號624。她同樣是強霸博士的實驗品，擁有「魅惑的歌聲」的能力，能讓人變得邪惡。