史迪仔｜10個鮮為人知冷知識　唯一弱點是水？這個角色暗藏洋蔥

最可愛的迪士尼外星小怪物《史迪仔》真人版終於正式上映,不少網民更大讚《史迪仔》是近年最成功的真人版電影之一,紛紛被這隻可愛又淘氣的外星怪物再次俘虜。但大家又是否知道,史迪仔本身的設計原型是甚麼?現在就讓我們回顧史迪仔10個不為人知的小秘密!



各位《史迪仔》的粉絲們,到底你對史迪仔有多了解呢?以下這10點有關史迪仔不為人知的小秘密,你又知道多少呢?讓我們一起來看看吧!

1. 史迪仔的正式身份是「實驗體626號」

史迪仔其實本來並沒有正式的名字,只有一個編號「實驗體626」。他是由瘋狂外星科學家強霸博士(Dr. Jumba Jookiba)以基因改造方式創造而成,目的是為了擾亂銀河、製造混亂,因此他才會這麼淘氣是一個「破壞王」。

《史迪仔》劇照

2. 原型是藍色無尾熊

相信不少人都以為史迪仔是一隻小狗吧?雖然電影中他是妮露收養的狗狗,但其實他的設計原型是參考樹熊。此外,其他外星生物的靈感也參考了其他迪士尼角色,如小豬與跳跳虎。

3. 可以隨意變形

為了躲避追捕並在地球上生存,史迪仔將自己偽裝成一隻流浪狗,才能成功進入動物收容中心,並被妮露領養。這也說明了他無論在外觀還是認知上,都擁有極高的適應能力。

《扮嘢小魔星》劇照

4. 擁有多項超能力

史迪仔原本就是被設計來破壞地球,因此本身就是一個「破壞工具」。他擁有多項超能力,包括超強的聽力與視力,能舉起相當於自己體重三千倍的物品,還有額外的四肢與可伸縮的觸角,甚至能夠刀槍不入。

5. 擁有超高語言天賦

史迪仔一開始並不太會說話,只會發出一些簡單的聲音。但當妮露領養他之後,透過日常相處,他很快便學會了英語,甚至還能說夏威夷語。這也顯示他擁有超高的理解、學習與表達能力,為他後來理解家庭、愛與承諾埋下伏筆。

《史迪仔》劇照

6. 對「水」極度恐懼

儘管史迪仔擁有多項超能力,幾乎無所不能,但他的弱點就是「水」!由於他身體的密度非常高,一旦碰到水便會瞬間沉入水底,因此他對水極度恐懼。

7. 核心價值是「Ohana」精神

電影中的經典對白「Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten」正是整部電影的核心價值。這句話讓史迪仔從一個沒有情感的破壞王,慢慢學會什麼是家庭的牽絆、責任與愛,改變了他對生命的看法。

《扮嘢小魔星》劇照

8. 餵魚吃三文治有洋蔥

在電影中,妮露每個星期四都會餵一隻名叫「Pudge」的魚吃花生醬三文治,因為她相信Pudge可以控制天氣。她的父母是在一場雨天的車禍中去世的,為了不讓其他孩子像她一樣經歷相同的悲劇,她想讓Pudge一直開心,這樣天氣就會一直晴朗。

9. 史迪仔最愛吃椰子蛋糕和喝咖啡

根據迪士尼官方介紹,史迪仔最喜歡的食物是椰子蛋糕和咖啡。在動畫電影中,他睡前所喝的飲品也不是牛奶,而是咖啡。

10. 史迪仔女朋友的能力是?

相信大家都見過那位粉紅色版本的「史迪仔」,她就是史迪仔的女朋友安琪,代號624。她同樣是強霸博士的實驗品,擁有「魅惑的歌聲」的能力,能讓人變得邪惡。