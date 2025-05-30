港男2380萬買豪宅月供5.5萬　苦呻10年樓奴血淚史:好似供咗一場空

香港樓市近年持續下行，不少早年高價入市的業主面臨資產縮水困境。一名港男十年前以2380萬元購入豪宅，近日盤點「十年樓奴」生涯，發現樓價不僅蒸發380萬元，按揭多付350萬元，更自嘲「好似供咗一場空」，引發網民熱議。



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近日有位港男在社交平台threads 盤點當了「十年豪宅樓奴」的成績，「成日有人講租樓定買樓好，自己做咗樓奴十年，依家計下究竟蝕咗幾多。」樓主表示他的豪宅十年前買入價是2380萬元，現價（按匯豐銀行估值）為2000萬元，即樓價已蝕380萬元。他亦在文中補充當時做六成按揭加上發展商2按，首期為930萬元，按揭金額為1430萬元。若以現時樓價計算，同樣按揭比例，按揭金額為1080萬元，意味多還350萬元，大嘆「悲慘嘅地方係，10年過去好似供咗一場空」。

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事主其後再進一步計算十年前如不買樓，改為租樓的情況，樓主表示同區租金多年均為每月4萬元左右，雖然十年來租金「有高有低，但4萬係一個幾實在嘅價錢」，而十年租金支出共約480萬元。而原本用作首期的930萬元若以2.5%年回報投資，可獲250萬元收益，抵銷後實際租樓成本僅230萬元（每月約1.91萬元），遠低於他現時買樓月供5.5萬元的負擔。

TVB《愛回家》劇照

樓主其後表示因為利息浮動本金比率，低息時雖曾試過每月供款低至1.7萬元，他就算以平均值2萬元供款計算，十年利息仍要開支240萬元，再加上每月$5000的管理費， 10年總共開支60萬元，十年來供樓最少總共支出300萬元，「都未計樓價低嘅unrealised loss。」並總結自己的10年供樓經歷「蝕到喊」，「勝在有頭家，注定一世做樓奴」，不過同時亦表示如果樓價一直上升，「又真係日日賺」。

帖文一出後引來極多網民留言回覆，有網民指出既然有能力購買逾2千萬元豪宅，就不應按揭太多，「如果有能力，唔應該按揭咁多。如果無能力，一開始就投資平D的單位。」、「其實你係一開波買啲二至三百萬嘅樓仔，根本10年後都供完啦，以你嘅能力。」、「我唔會買供>租嘅樓，given首期已比足，唔係借八九成果啲」，有網民認為事主不應太悲觀「好彩你唔係21年買，最高位。」其後事主亦回應該位網民「真啊，我朋友21年買同一個屋苑，都唔敢同佢傾呢樣嘢。」他透露，21年樓市高位時，他的屋苑「低一層同一個坐向」賣2800萬元，即在2021年的樓主賺取420萬元左右。

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亦有過來人鼓勵樓主，即使自己樓價下降，但只要將樓當為消費品，心理會稍為平衡，「睇過一個人講，只要當樓好似消費品咁，新車落地唔見一半，你就會開心d，我21年年尾高位買，依家跌左4成，當自己租咗層唔會畀人趕既樓，每日見到裝修完全march自己style，真係幾幸福㗎，會好有心維持個家乾淨。」、「你住多40-50年再計過，心態就不同 ，65歲後還要管錢跑數交租金，壓力不少」。

截至2025年第一季末，負資產住宅按揭貸款錄得40,741宗，按季增加超過6.1%，為22年以來的新高。而樓市撤辣後二手樓價指數不升反跌，銀主盤數目也持續增加，最新統計顯示，銀主盤存量再創新高，截至2025年3月底最新報407個，連續數月突破400伙的關口，對於銀行加速清貨，相信對樓市構成一定壓力。