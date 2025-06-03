港女Neway唱K「骨折價」食龍蝦+牛柳餐瘋傳！網民：以為10幾年前

自通關之後，港人消費降級，就連平時日常消遣活動大多轉移到內地消費，而近日就有位港女在社交平台分享自己在香港K房Neway唱K並享用晚餐，晚餐物價意外讓網民震驚，「dinner咁平？以為十幾年前」。



Threads 截圖

最近有位港女在社交平台threads發文分享自己於Neway唱K兼食晚餐，驚喜發現$50竟然吃到西餐level般的龍蝦和牛柳，激讚物廉價美「$50有龍蝦同埋牛柳食，仲要好好食，喺出邊西餐嘅Level」、「明明我impression停留起活力午餐嘅Level」，表示無論賣相還是味道都台媲美西餐廳，更在其後留言補充自己多叫了一份鵝肝牛柳餐，建議Neway可以轉型做可以唱K的西餐廳。

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樓主是光顧元朗Neway分店，餐牌上除了樓主提及的龍蝦拼牛柳外，餐牌上更有多款$50優惠晚餐，例如加拿大保濕豬斧頭扒、香煎鵝肝拼牛柳、懷舊七打牛柳和香煎比目魚！主餐可配飯、意粉或薯菜，如果不想鋸扒，也有茶餐廳餐點供客人選擇，包括美式黑胡椒牛扒、卡邦尼煙三文魚意粉、咖喱牛腩飯、牛肉刀削麵等等，低至$38就有交易，以2025年的物價來說，極具性價比！

帖文一出後引來極多網民留言討論，不少港人附和樓主認為Neway現時的套餐性價比極高，「勁抵，星期三星期日仲要半價$110再食個牛柳意粉$48，包兩杯飲品，再加一無限時任唱 （早一日預約）」、「Dinner 既Menu 真係好平」、「我啱啱都食咗個比目魚，超大份」、「不嬲都係當佢係可以唱K嘅餐廳，平時出去食個飯都咁上下價錢，有得唱埋K就仲抵，唔唱歌嘅都可以開你偶像嘅MV睇住大大個mon 嚟食飯」、「其實Neway啲嘢食真心唔差，佢個下午茶好食過好多茶餐廳」。亦有部份網民認為餐點需要額外付費，連計唱K費用其實並不算便宜，「Neway計埋人頭收費+餐費，點都過200啦，50邊有可能，人地又唔係純餐廳」、「未計房錢」。

Neway 官網截圖

Neway的人頭收費以及餐點供應每間分店各不同，以樓主光顧的元朗分店為例，星期日至四黃金時段每位$219，星期五至六則每位$239 ，另設加一服務費，每位包兩杯無酒精飲品，而如果在星期日至四消費最便宜的晚市套餐，連加一埋單$282。若想更經濟實惠，就可選擇K-lunch時段，星期一至日最平$98就包每位一份午餐及一杯飲品。而當年極受港人歡迎的K buffet全港則剩下尖東港晶CEO分店有提供。