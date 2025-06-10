颱風蝴蝶｜可能會西登？天文台拆解：風球西登VS東登威力差超遠

香港天文台今早（9日）表示，位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今日及10日逐漸整固，預料今日下午至明早會逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早（１１日）發出一號戒備信號。如熱帶氣旋生成， 將命名為「蝴蝶」。

雖然天文台未有熱帶氣旋移動路徑預測，不過美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及德國氣象局使用預測模型（ICON），均預測「蝴蝶」將會在香港西面登陸。

根據香港過往打風紀錄，西登的颱風對香港而言殺傷力也超大！以下就用過去其中一次颱風「馬鞍」來解釋給大家了解更多颱風科普 ！



「馬鞍」在2022年最接近本港時是星期四，料吹東南風達7至8級，離岸及高地達11級。對於「馬鞍」的路徑，原本預測它會香港東面位置登陸（東登），但後來路徑出了變化，很大機會改為西面（西登），風勢及破壞力也會相對提高！

6月9日晚上在南中國海、菲律賓呂宋島以西海域有的廣闊低壓區開始增強，天文台預測6月10日發展為熱帶氣旋，並命名為「蝴蝶」（Wutip ）。（Tropical Tidbits圖片)

西登比東登強？

由於熱帶氣旋在東面登陸時，主要吹偏北或偏西北風，有山勢阻隔而減低風力；相反，熱帶氣旋在西面登陸，普遍會吹東或東南風，地勢無遮擋，風力變得更強，同時把海水推向岸邊，可造成嚴重的風暴潮。遇上潮漲時，低窪地區或有機會嚴重水浸。

超強颱風記憶最新，應該是「山竹」及「天鴿」，當時天文台都有解釋颱風對香港的威脅需視乎「東登」或「西登」。而「天鴿」當年於本港西南方掠過，所走的就是「西登」路徑，帶來嚴重風暴潮，更比喻為1962年超強颱風「溫黛」的翻版。