颱風樺加沙｜打風點解叫「掛波」?風球其實有4至7號？原來有段古

一打風我們便常常聽到別人說「掛波」，風球現正「懸掛」，大家又知不知道為何風球信號是以「掛」來形容，「掛波」當中的「波」由來又是為何呢？



每當打風相信大家都必聽說過「懸掛風球」，「掛波」等等的說法，到底為甚麼風球是以「掛」作動詞呢？風球要怎樣掛？

根據政府新聞處有關風球的歷史影片所說，其實以前的風球時真的要「懸掛」!於電子通訊還未完全普及的60-70年代，每當有颱風天文台便會於各區的信號站懸掛一個重約25公斤的鐵製「風球」信號，以供市民和漁船颱風的來襲。當年大多的信號站都是設置於警務處和海事處，因而風球都是由當值的警員或海事處人員進行選掛，其餘信號站則由天文台科學助理負責。

除了鐵製信號外，當年的信號站為了能供遠方漁船觀看有關颱風的信息，信號站還安裝了三盞分別為紅、白、綠三色的信號燈，當他們看到燈號便會知曉颱風的信號狀況。而因於70年代資訊開始發達，天文台便陸續關閉信號站，而香港最後一個位於長洲的信號站於2002年亦正式關閉，「掛風球」從此變成歷史，而天文台亦不再使用「懸掛」，而是以「發出」發布颱風的信號，但大家因為習慣用「掛」的字眼，而「波」則是等同於廣東話中風球的「球」，所以到現在都一直沿用「掛風球」、「掛波」來形容颱風。

比「掛風球」更早的年代，天文台起初是以「風炮」來警告市民有颱風的來襲和威脅，但風炮是在颱風非常接近香港時才會發出，因而警示作用不大和不足夠。直到1917年天文台才正式以數字來分辨，並設置一號到七號的數字颱風系統，後來1931年更改至一至十號風球的颱風信號系統，而因當中的五至七號風，其實風力是同樣唯獨是風向不同，但為了避免市民常常誤會和難以分辨風力，1973年便更改為大家現正所用的颱風信號系統了。