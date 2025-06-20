食客用AI雞扒飯呃平台退款　尖沙咀居酒屋列2大證據踢爆：超荒謬

AI技術普及之後應用範圍越來越多，一兩個指示已可生成不同圖像。然而一名餐廳老闆大爆差點被詐騙，有人指其餐廳出錯餐，更製作懷疑是AI的食物假相交給外賣平台申請退款。雖然她憑兩大證據證明清白，但也大嘆事件荒謬。



一名餐廳老闆大爆差點被詐騙，有人製作懷疑是AI的食物假相交給外賣平台申請退款（Threads截圖）

近日尖沙咀一間居酒屋老闆在Threads分享，她透過外賣平台收到一宗退款申請，顧客聲稱自己下單的是滑蛋吉列豬扒飯，卻收到香煎雞扒飯，更向平台附上照片要求退款。疑似AI照片中，外賣以黑色長方形膠盒盛載，白飯上有數件切開了的雞扒，十分逼真。

疑似AI照片中，外賣以黑色長方形膠盒盛載，白飯上有數件切開了的雞扒（Threads圖片）

心水清的店主細看對方提供的圖片後察覺有異樣，她表示「我哋煎雞扒比兩塊，同埋唔係用呢隻盒」，而根據餐廳在外賣平台上的圖片，可見食物的份量亦有明顯出入。店主認為照片經過處理，很有可能是利用AI生成，於是主動聯絡平台反映疑點。

店主察覺有異樣，她表示自己的餐廳同一個飯有兩大塊煎雞扒（店主餐廳圖片 @Keeta）

店主經過申訴後，最終成功駁回退款申請，她感嘆「呢個世界真係好荒謬，荒謬到我唔識嬲」。網民留言道：「不誠實使用電腦￼、詐騙，￼告得」、「呢個世界真係有人窮L到咁」、「AI罪犯」，但因為該平台送餐後，餐廳便不會再找到用戶的地址及資料，所以老闆仍未掌握到該食客的身份，而她已此事嘗試聯絡平台。

店主最終成功駁回退款申請，她感嘆事件「荒謬到我唔識嬲」（Threads截圖）

根據香港法例，任何人有下述意圖或目的而取用電腦，包括意圖犯罪、不誠實地意圖欺騙、使其本人或他人不誠實地獲益、或不誠實地意圖導致他人蒙受損失，可被控「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪，一經定罪可被監禁5年。所以不要因為一時貪念而觸犯法例呀。