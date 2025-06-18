七仙羽上日本節目專訪　回應7.5大地震預言！網民憂心：Ｘ出香港

七仙羽上日本電視台節目受訪！早前有日媒報道指，因香港和台灣流傳日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》中的預言，指2025年7月5日日本會發生大地震，故訪日香港旅客大減，更有航空公司因此減低來往日本的班次。日前日本富士電視台就有關傳言製作特輯，更在街訪香港人點睇7.5預言，節目中更訪問曾叫港人４月５月避免往日本的七仙羽七師傅，惹來網民熱議！



threads截圖

日本富士電視台在6月15日播出新聞節目「Mr.サンデー」，其中一個環節是討論香港對於7月5日日本會發生地震這個預言的背後因由。富士電視台在香港進行街訪，發現多名港人相信「7月5日日本會發生大地震」， 節目更指由於謠言廣泛流傳，部分航空公司因擔憂旅客減少而調整赴日航班，香港人也推遲或取消日本行程，進一步加劇影響。

Ｘ＠Mr.サンデー

有網民在Threads貼出七師傅接受日本富士電視台資訊節目《Mr.サンデー》訪問的截圖，並寫道：「唉，人哋日本電視台開咗集講7月5日預言……但搵咗佢（我想搵窿捐）。」從網民分享的截圖中可見，七師傅於佛堂中受訪，當中字幕寫著的日文意思為：「『神的預言者』發源地，沒有科學依據的預言擴散。」有網民指出該7.5預言非來自七師傅，樓主即回應：「係電視台喺香港做街訪，有人隊咗張七（七仙羽）嘅『唔好去日本』圖岀嚟在先嘅。」不過由於該節目未有放上網播放，故暫時只在社交平台上看到預告片段。

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據了解，玄學家七仙羽七師傅今年年初公開曾向傳媒表示，「4月至5月不宜前往日本」，七仙羽在節目中做專訪時澄清，她僅預測4、5月可能有事，並未提及7月，且強調「7月不會發生災難」。 節目最後亦再次提到該日本漫畫並非科學預測，呼籲大眾理性判斷。

而七師傅也在Facebook發文和相片，表示感謝日本富士電視台的導演買了日本禮物。相片中她身穿粉紅衣與節目播出的裝扮一致，估計早前完成錄影後跟幕後人員合影。七師傅指近年拍攝多個日本大牌子廣告，「PR話，在衆多人選中揀左我的原因----因為日本人話我似日本人。我真係唔識答，哈哈哈，anyway ,日本人話我似就似吧。」更hashtag日本富士電視台和日本富士電視台導演。

有網民紛紛留言表示擔心節目出街後，日本人會覺得香港人迷信，「讓日本人看見香港民智未開」、「信用欺詐師：香港版」、「七出香港」、「香港人一向寧可信其有…」、「過埋7月冇事，啲人一定會報復式去日本」。

翻查資料，七師傅早於年初曾向媒體表示，2025年東北方被視為災煞位，這方位最容易出現問題，而日韓台均位處東北，因此需要特別留意。