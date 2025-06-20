明日花綺羅捲賣淫風波!「整容史」眼口鼻大執　8大經典事蹟被起底

針對整篇文韓國男團THE BOYZ 26歲成員周鶴年被爆出疑似私會，和與日本前頂級AV女優明日花綺羅進行性交易，而遭所屬經紀公司One hundred宣佈將其退團和解約。事件持續延燒，日前更有網民將明日花綺羅整容前的舊照一併起底對比，就連其過去超過10年的傳奇經典事蹟都一一挖出，引起一眾網民熱議。



現年36歲、有「AV天后」之稱的日本前AV女優明日花綺羅於2007年出道，並於2020年宣佈正式引退，轉型為藝人。其後，她更踏入商界，開設個人泳裝品牌，並於東京多地開設醫美診所、酒店及風俗店，轉型之路可謂非常成功，甚至有人稱她為「隱形富豪」。縱使已引退近五年，其人氣依然居高不下，相關話題亦仍不時登上熱搜。

日前，她被爆出與韓國男團THE BOYZ成員周鶴年私下會面，甚至收取金錢進行性交易，消息震撼整個娛樂圈。事件持續發酵，網上輿論不斷，有網民更將明日花的「整形史」再度翻出討論，並挖出其整形前舊照，甚至連BB相亦被翻出對比。有網民認為，明日花的「變化史」堪稱「打掉重練」，但有網民亦認為其本身五官底子便不俗，整形純遂是再令其精緻化。

其實明日花綺羅對於整容話題一向坦然。她於2020年引退後曾在節目中公開表示自己「整形整上癮」，無論是眼睛、鼻子還是嘴巴都動過刀，更大方表示會定期「入廠維修」。她亦強調，自始至終僅動過頸部以上部位，其身材則為「純天然的，尤其是胸部」。

除了整容史被重新熱議，網民更將她過去的種種經歷一一翻出。以下為明日花綺羅8項經典事蹟，看看你又知道多少？

8大明日花綺羅傳奇事蹟

1.曾為六本木高級夜店紅牌

在投身AV界之前，明日花綺羅曾於東京六本木高級夜店擔任陪酒小姐，更是該店之中最受歡迎的「紅牌」之一。據悉，當時她服務對象包括不少政商界名人。

2. 坦承整形經歷並表示「整形成癮」

明日花綺羅於2020年退役後在節目中公開表示，自己曾進行多項整形手術，包括眼部、鼻部與嘴部，並形容自己有「整形成癮」傾向。她亦補充說，自己只動過頸部以上位置，強調身材完全為天然，特別指出胸部並無整形。

3.饒舌天才

明日花除了拍攝AV作品之外，明日花在音樂方面亦展現出才華，尤其在饒舌領域，更一度打算改行轉戰音樂界。

4.以歌手身份發表單曲

明日花綺羅曾推出一首個人饒舌作品《Cho Erode Gomenne》，歌名意思為「抱歉我真的超色的」，大膽風格當時引發不少網民熱議。

5. 自稱為「潮吹距離最遠紀錄保持者」

她曾在綜藝節目中提到，自己在拍攝作品中創下「潮吹距離最遠」的紀錄，並以此為傲。雖然難以證實真偽，但其說法一度在影迷之間引起廣泛討論。

6.上傳「晨間日常」影片引發炫富爭議

明日花綺羅曾在個人平台上載影片《Morning Routine》，展示其日常生活。不過，片中頻繁出現的名牌與高級用品，亦令部分觀眾批評其「刻意炫富」。

7.高顏值父親

她曾在社交平台上分享父親年輕時的照片，和與父親同框的合照。其父顏值讓不少網民表示不輸藝人。

8. 強調獨立女性定位，積極轉型發展

雖然曾為AV女優，明日花綺羅退役後積極經營個人品牌，並多次公開強調自己擁有清晰人生規劃與經濟自主。她以自信、獨立的形象轉型，吸引不少粉絲支持，亦成為AV界較具話題性的退役代表人物之一。