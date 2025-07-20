心理測驗｜請停止內耗！四選一神秘物品　揭穿你內心焦慮真正原因

自我的反思與覺察，是人際關係中很重要的能力，但是過度鑽牛角尖、揣測別人的想法，很可能會導致自我否決、持續消耗正向精力，會越過越沒有自信，而你是一個很容易自我內耗的人嗎？以下這個心理測驗可以探究出來。



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Q：假設你走進一個神祕的房間，房間裡擺放著四件物品，你只能從中選擇一件帶走，你的選擇會是？

A. 沙漏

B. 臺燈

C. 古樸書籍

D. 抽象畫作



選擇 A：沙漏

你對時間的流逝非常敏感，常常反覆思考過去是否有好好利用時間，對未來也充滿焦慮，這種過度思慮會讓你難以放鬆，甚至會因擔心任務太花時間，而遲遲不敢開始行動，精神因此消耗不少，你常在想「要不要做」、「值得不值得」中打轉，讓自己壓力很大。

選擇 B：檯燈

你是那種能在生活中找到希望與力量的人，遇事時不容易慌張，會冷靜思考、正向處理，不容易陷入情緒的糾結中，即使碰上人際不和，也會主動溝通，不會憋在心裡瞎想，你的內心比較穩定，不太會讓雜念干擾自己，是精神內耗相對較少的人。

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選擇 C：古樸書籍

你喜歡學習與探索，會投入大量心力去理解事情的來龍去脈，大多時候這種思考是正向的，但若過度鑽研，就可能讓你變得疲憊，像是學習時若碰到卡住的知識點，你會查很多資料，雖然進步明顯，但也容易讓自己感到有壓力。

選擇 D：抽象畫作

你思緒細膩、情感豐富，對周圍事物感受特別深刻，遇到模糊不清的狀況，你很容易腦補出很多可能性，導致思緒混亂，難以釐清，像是別人一句話或一個表情，你可能會想太多，讓自己陷入不必要的糾結，這會讓你的精神逐漸被消磨。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】