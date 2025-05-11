貓奴都認錯！草叢遇上圓潤的牠　網民：不好意思，第一眼看成了豬

在草叢裏看到一隻貓，這很常見，但要是看到一頭豬，估計當場愣三秒都不敢相信自己的眼睛。



遠遠看去，那裏是有一頭豬吧？豬在低頭吃草嗎？

這是...豬在低頭吃草嗎？（擼貓教授提供）

看第一眼，是豬！



看第二眼，還是豬！



看第三眼，這個花色好眼熟，怎麼有點像貓？



怎麼看都是豬（擼貓教授提供）

事實上，誰看了都得懷疑自己的眼睛，有的網友看了無數遍，都覺得那是一頭豬。

「點進來看看愣了，這不豬嗎？」

「我看了第一眼是豬啊，第二眼還是豬啊，第三眼這不就是豬嗎？」

「救命看了半天才發現真不是豬，是貓！」

「我，資深貓奴，反覆確認幾遍之後才發現這是貓！」



之所以會一眼會把貓看成豬，全都是因為看貓的時候把貓貓頭上黑色貓毛部分看漏了，就是圈起來的部分。

還是覺得像隻豬！（擼貓教授提供）

講真的，雖然知道了這是一隻貓，但我看來看去還是覺得像一頭豬。從頭到腳，到站姿，都像極了一頭豬。

貓貓，不好意思啊，真不是故意看錯的！

還有網友@貓球🐈分享，說橘貓很像買來的虎皮蛋糕。從顏色到花紋，簡直都太像了！

（小紅書@貓球）

靠近貓對比一下，有95%以上的相似度。

（小紅書@貓球）

太香了，太香了 ，真想咬一口虎皮蛋糕。

是不是所有橘貓都長得像虎皮蛋糕？

鏟屎官一直覺得家裏的貓咪@巴特的大jojo像虎皮蛋糕，原本以為只是有點像，沒想到把虎皮蛋糕買來一對比，發現簡直太像了。

虎皮蛋糕？（小紅書@巴特的大jojo）

尤其和貓咪腿上的花紋對比起來，差不多一模一樣。

貓：

拿來吧！給我！

嚴肅的「虎皮蛋糕」，貓貓拒絕對比。

當貓咪肉肉@橘色煤氣罐肉肉子🐱睡覺的時候，看不到腦袋，也看不到尾巴，從後背看就是一塊大大的金燦燦的麵包。

蓬鬆的、軟軟的，一看就特別誘人。

甘香大麵包（小紅書@橘色煤氣罐肉肉子）

換個角度看，大麵包慢慢就漏出了貓腳。好傢伙，原來大麵包也會長jiojio呀？有時候，大麵包會變換形狀，變成了方塊的大麵包。「大麵包」在睡覺，大家不要打擾。

自從養了橘貓後，就算不會做麵包，家裏也經常會出現「麵包」。

@王多肉～：太香了，隔着屏幕都能感覺到香氣四溢，想吸一口。

想吸一口（@王多肉）

@大蓓蓓：大戶人家，大麵包都有兩個。

大麵包都有兩個（@大蓓蓓）

@猩猩點燈：雙開門大麵包。

雙開門大麵包（@猩猩點燈）

@🌟：請問，這是金黃的雞腿還是金燦燦的大麵包？

請問，這是金黃的雞腿還是金燦燦的大麵包？（擼貓教授提供）

@是977哦：一輛小麵包車。

一輛小麵包車（@是977）

養了貓以後，就自動擁有了豬和大麵包，不得不說很划算啊。

你們家有豬和大麵包嗎？在評論區曬出來，讓大家欣賞一下~當然，有大海參也歡迎曬出來~

延伸閲讀：開門看到大肥貓卡欄杆險象環生 肥胖竟成救命稻草 結局很暖心（點擊連結看全文）

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】