智能手錶自動偵測「19分鐘游泳紀錄」日本網民得知真相後崩潰

許多人習慣攜帶智慧型手錶，不僅使用方便，更能即時分析個人健康狀態。日本一名網友分享，某天他在家突收到手機通知，誇獎他已完成「19分鐘的游泳運動」，這讓沒下水的他相當困惑，下一秒才驚覺不對勁，原來手上的智慧手錶早已在洗衣機內「瘋狂游泳」，讓他相當崩潰。



日本一名網友分享，某天他在家突收到手機通知，誇獎他已完成「19分鐘的游泳運動」。（unsplash@Serena Repice Lentini）

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日本一名網友在社群平台X分享，日前他在家中突然收到手機跳通知顯示，「不錯喔！系統已自動偵測到您進行了19分鐘的游泳運動。請確認！」，本來還摸不著頭緒的他這才發現大事不妙，原來手上的智慧型手錶已被丟入洗衣機，在槽內「盡情暢游」。

原PO隨後趕緊將智慧型手錶從「汪洋」中解救出來，沒想到烘乾後竟可以繼續使用，讓他不禁讚嘆：

「這孩子不知道該怎麼說，還挺堅固的啊……」



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不少日本網友也被AI錯估實際情況逗笑：

「如果AI進化的話，是不是就能區分游泳跟掉進洗衣機的差別呢？」

「既然能夠辨識出游泳，那就表示它肯定不會被水弄壞」

「希望它下次能真的去游一次泳試試」。



也有人從照片推測，原PO使用的應該是Fitbit推出的智慧型手錶：

「能夠從洗衣機裡平安生還，這耐用度真是太厲害了！」

「反而因為耐用，變成一種宣傳了」



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一名網友也分享經驗：

「某次我在夏天午睡時，被智慧型手錶判定在游泳，可能是因為出了很多汗。」



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