Chiikawa X粉絲數拋離鬼滅Pokémon　揭誕生4年即稱霸日本的秘密

超級人氣角色「Chiikawa」（吉伊卡哇），最早來自推特（現為Ｘ）上的連載漫畫。一群可愛生物展現的黑色幽默也虜獲了成年人的心，使全世界入迷。它為何能獲得如此高的人氣？



文：中山淳雄（娛樂業社會學者，著有《角色強國日本：鯨吞世界的IP力量》、《創作者仙境：奇妙國度的娛樂革命與Z世代的動態身份認同》、《應援經濟：虛擬黃金地帶如何改變娛樂的未來》等）

始於Twitter

「Chiikawa」是日語「莫名小萌物」的簡稱，是作者Nagano自2017年起在推特（現改名為X）發佈的二頭身動物漫畫角色。作者借此表達自己「想這樣生活」的願望，2020年1月起在專屬帳號上連載。

「Chiikawa」是日語「莫名小萌物」的簡稱，是作者Nagano自2017年起在推特（現改名為X）發佈的二頭身動物漫畫角色。（IG@ngnchiikawa）

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2011年前後，日本的插畫師開始紛紛在SNS上發佈角色和漫畫。隨著LINE、X、pixiv等SNS的迅速普及，大量被稱為「軟萌角色」的卡通形象應運而生。2014年5月，「LINE原創貼圖」政策上線，平台將貼圖銷售額的50%返還給作者。此舉激發了插畫師的投稿熱情，成為「創作者經濟」發展的開端。

2013年，Sanrio創造的「蛋黃哥」角色趕上了這波市場浪潮。該角色依託SNS發稿和粉絲轉發這種新連載形式，從2014年到2018年圈粉無數。

蛋黃哥性格幽默，人氣比傳統的可愛類角色更高。（官網截圖）

2018年1月，「蛋黃哥」推特粉絲達100萬人（如下圖所示）。2020年疫情期間，越來越多的創作者轉至線上，LINE貼圖經濟更是如火如荼。2021年，貼圖創下1000億日圓銷售紀錄，排名前十的創作者平均收入高達11.8億日圓左右。不過，雖有154人收入超過1億日圓，但在註冊的390萬貼圖創作者中，能達到穩定盈利水準的還不到0.01%。

軟萌角色的推特（現為Ｘ）粉絲（nippon.com授權使用）

Nagano——當代首屈一指的插畫師兼詩人

在競爭殘酷的貼圖創作界，Nagano成名已久。他接連創造了「吐槽熊」「パグさん」「ぶりっこうさぎ」「気持ち色々パンダ」「うごうごうさぎ」「三択ねこ」等角色，多次登頂LINE創作者排行榜。著手創作「Chiikawa」時，他的推特粉絲已有33萬，早已是地位穩固的「人氣畫師」。

他為何僅憑一紙插圖角色，就能超過投入巨額開發和宣傳經費的動畫及遊戲作品，獲得如此高的人氣呢？其中很重要的一點，是Nagano的作品貫穿了以往報紙等傳統媒體常用的「諷刺漫畫」風格。他在推特發的「與貓共存」，配文：

各做各的，來去自由，不時進入視線露個頭，悠哉樂哉。

在名為「冰棒饅頭」的作品中，提到：

綿密香草味、軟糯紅豆餡，完美呈現。

這樣的描述激發讀者的想像力，可以說是自帶插畫的詩歌或俳句。

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Nagano擅長用單幅漫畫表現「日常生活中平凡而幸福」的場景。在「Chiikawa」世界，角色們上演著一幕幕生存挑戰。這群渺小脆弱的生命體每天在重複著吃飯、工作和睡覺，抱團取暖，咀嚼小小的幸福。而它們的日常，並未止步於營造寬鬆閒適的幻想空間，也給面對嚴峻現實的當代成年人送去溫情聲援。這或許就是它能引發共鳴的秘密所在。

從小有人氣到「大受歡迎」

2020年7月，Nagano創作的Chiikawa貼圖上架LINE，2021年3月斬獲LINE「頂流創作者部門」最優秀獎。該獎項是基於下載量、使用頻次和話題性，綜合評選出的優秀貼圖和表情符號。

接著，Nagano與專門從事角色周邊授權業務的Spiralcute公司合作，透過啟動周邊銷售、開設官方電商平台等，正式進入周邊銷售領域。隨後，2022年4月，富士電視台在晨間資訊節目「鬧鐘電視」開播動畫版。至此，「Chiikawa霸主」地位已堅不可摧。如下所示，「Chiikawa」推特官方帳號的粉絲一路暴漲。

2020年：1萬人→40萬人

2021年：40萬人→80萬人

2022年：80萬人→170萬人

2023年：170萬人→280萬人



「Chiikawa」推特官方帳號的粉絲數4年間實現了飛躍成長，到2023年末，已與《鬼滅之刃》（推特官方帳號的粉絲數294萬人）、《Pokémon精靈寶可夢》（粉絲數234萬人）、《One Piece海賊王》（粉絲數206萬人）這些頂級內容並駕齊驅。截至2025年4月，Chiikawa粉絲數更是逼近400萬人，成為遙遙領先的國民角色。

要強調的一點是，「Chiikawa」並非出自動漫。它的起源，是在推特上幾乎每天更新一張的單幅短篇故事圖畫連載。從傳統媒體角度看，網際網路和SNS的傳播屬於非主流。然而，近年來，Niconico、YouTube、TikTok這些被業餘人士作為主戰場的媒體，讓專業人士展開激烈競爭的創作世界發生了翻天覆地的變化。「Chiikawa」便是這種變革的象徵。

出自非主流媒體的「Chiikawa」，接連斬獲專業人士評選的權威大獎。SNS流行語大獎（2022年）、日本角色大獎（2022年、2024年）、日本漫畫家協會獎大獎（2024年）…說是非主流鯨吞主流，也毫不為過。

【延伸閱讀】野生捕獲Chiikawa吉伊卡哇小桃？停樹枝望鏡頭賣萌「無辜樣」瘋傳（點圖放大瀏覽）：

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源自中國的海外人氣

國內角色界的霸主「Chiikawa」，與這個軟萌的名字形成鮮明對照的，是它構建起了一個龐大的經濟圈。從2024年3月開始，其周邊還全面開始了在海外的行銷。

「Chiikawa」最先吸粉的海外市場是中國。當初，除平行進口的周邊外，還出現了許多盜版商品。為解決這個問題，Spiralcute公司與中國大型雜貨商「名創優品」合作，在上海開設了首家官方快閃店。該店2024年3月29日開業，頭3天即創下約800萬元人民幣的銷售額。排隊進店人數最多時達到7000人，甚至還驚動了公安，被要求不得在店外排隊等候。這股熱潮席捲北京、香港後，瞬間蔓延到台灣、馬來西亞和韓國，之後快閃店還出現在了美國紐約和拉斯維加斯，盛況空前。

「Chiikawa」人氣爆棚，躋身2024年中國暢銷智慧財產權（IP）前10。在名創優品頒發的「超級IP獎2024」中，與哈利波特、迪士尼角色同獲該獎項。「日本的Chiikawa」如今已成為「世界的Chiikawa」。

以遊戲軟體，開拓新天地

「Chiikawa」的優勢在於其持續性。在推特連載的頭3年，僅有約200天未更新。它幾乎每天都有新內容推出，打開電視還能看到動畫片。各種聯名活動也豐富多彩，在街頭巷尾可以說是隨處可見。

「Chiikawa」具備完整的故事架構和世界觀體系，而且持續更新，這一特點是以往的軟萌角色所欠缺的。高頻率的內容更新和獨特的視覺設計，已成為新角色內容拓展中不可或缺的要素。

「Chiikawa」在媒體組合方面也邁出了新的一步。2025年3月，遊戲軟體《Chiikawa口袋》上線，第一週的下載量就創下300萬的記錄。在SNS、電視動畫、周邊銷售之後，「Chiikawa」如何借助遊戲軟體開闢一方新的天地？「世界的Chiikawa」想必會邁上更高的台階。

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