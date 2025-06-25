堺雅人《VIVANT別班》宣佈開拍第二季　超豪華卡士有望全員回歸

話題神劇《VIVANT》（又稱《別班》）正式確定推出續篇！自2023年播出以來，《VIVANT》以燒腦劇情與電影級製作掀起收視熱潮，風靡一時。如今官方宣布續篇即將開拍，預計將於2026年登場，播出平臺還是在TBS日曜劇場，但具體檔期尚未公布。主演堺雅人日前在晨間情報節目驚喜現身，親自帶來好消息，隨後更與導演福澤克雄一同出席取材會，瞬間點燃粉絲期待！



自《VIVANT》之後，製作人飯田和孝陸續推出《ANTI HERO》、《御上老師》（日語：御上先生）等以「暗黑系主角」為核心的日曜劇場作品，風格鮮明、細節精緻，不僅兼具娛樂性，也擅長描寫社會議題與人性深層掙扎。如今他再度攜手原班人馬推出《VIVANT》續篇，令人期待值破表！

《VIVANT》的一大魅力就是幾乎不可能湊齊的超豪華卡士。（《VIVANT》劇照）

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此外，本作依然由擅長營造電影感大場面的導演福澤克雄執導，畫面表現自然無需擔心，勢必再次帶來壯闊又緊湊的視覺體驗。《VIVANT》的一大魅力就是幾乎不可能湊齊的超豪華卡士。阿部寬、役所廣司、松阪桃李、二宮和也、二階堂富美……每一位都是主角級別，卻在同一部劇中擦出火花。那麼，續篇他們會回歸嗎？

目前尚未正式公布完整卡士，但小編推測原班人馬回歸的機率很高，畢竟每位角色都與主線息息相關，缺一不可。

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不過，有一位大家的最愛已經確定回歸！那就是在前作中以圓滾滾身形與手機女聲應對的阿部寬助手「德萊姆」——由相撲選手富榮德士（富榮ドラム）飾演。他的回歸已經在記者會中由導演親自鬆口確認！

還有個小彩蛋也不能錯過：劇組在官方Instagram宣布續篇消息後，前作中飾演「帳篷（Tent）」組織間諜Monitor 山本巧的迫田孝也亦幽默轉發，並以角色語氣留言：「喂…乃木…你忘了嗎…？我是那個愚鈍的Monitor…山本啊…」引發粉絲爆笑，也掀起「山本會不會復活」的瘋狂猜測。

目前官方尚未公布劇情內容，只能從堺雅人與導演的隻字片語中找線索。堺雅人在續篇消息公布時透露，自己在看劇本時頻頻「恍然大悟」，許多上集的謎團與伏筆都有了交代。不過對於劇情大綱，他依然三緘其口，只說這次的故事依舊錯綜複雜，腦袋一直在瘋狂運轉——這份燒腦感，也正是《VIVANT》的魅力所在。導演福澤克雄則透露，前作其實只講了原本構想的約三分之一內容。這次的續篇雖然大致能完成剩下的篇幅，但他也認為，還有許多值得延伸的空間。此外，導演還表示，許多在前作中「中途下線」的角色，會在新一季中展現出他們的重要性。聽起來似乎有些人會重新「發光」！距離2026年播出還有一段時間，記得趁現在複習前作，好好留意那些曾被忽略的線索與伏筆。說不定這次提前公布消息，就是想讓觀眾有時間重刷回味、做好準備也說不定喔～

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主人公乃木身上一直潛藏著一個性格迥異的副人格「F」。雖然「F」總在關鍵時刻現身，但第一季完結後，這個人格的成因、名字的含義，依然成謎。「F」究竟只是創傷後的產物？還是有更深層的象徵？其背後的心理與劇情意涵，讓人更加期待續作的解答。

第一季結尾，乃木親手對父親貝奇開槍，看似親情與正義的最終對決。然而，許多觀眾始終懷疑：這位神秘首領真的死了嗎？其中一大伏筆，是乃木臨別對Nokor 留下的一句話：「皇天無親，惟德是輔。」這句話的意思是：天道無私，不偏袒人，只輔佐有德之人。對於身處灰色地帶、卻懷抱理念的貝奇而言，這像是一種肯定，也可能暗藏「他還有餘地可回歸」的暗示。更耐人尋味的是，乃木全程面帶微笑、毫無悲傷；甚至提到：

「給父親獻花的事，留待以後再說。」



最終集結尾，野崎對上原官房副長官說了一句意味深長的話：「畢竟我們都不知道別班他們在哪裡……」那時的語氣與眼神，像是刻意提醒、又像有意為之，讓人不禁聯想：他是否也是別班的一員？

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第一季大手筆遠征內蒙古，無論是沙漠場景還是異國風情，都讓人驚歎《VIVANT》的電影級規格。而第二季依然維持大規模海外拍攝的風格。雖然導演始終未公開具體地點，但他丟下不少耐人尋味的提示。據導演透露，拍攝地位於一個「極親日，但日本人卻不太熟悉」的國家，那裡不僅充滿神秘傳說，也擁有非常完善的合作體系。他親自走訪後，靈感爆棚，於是就決定到那裡拍攝。製作人飯田和孝補充說，該地同時擁有市景、海洋、綠意與歷史感，能讓一部劇呈現出豐富的視覺層次。而主演堺雅人則透露，他們即將出發前往拍攝，雖已做好「很辛苦」的心理準備，但言語之間也藏不住興奮之情。

《VIVANT》第二季未播先轟動，不只卡士超強，連宣傳裝置都暗藏玄機。官宣第二季當天，在東京赤阪Sacas廣場出現了一組《VIVANT》的大型戶外裝置，但仔細一看，字母中唯一倒下的是——「T」！這個設計絕對不是擺錯了，而是劇組精心安排的伏筆，讓劇迷腦洞全開、狂猜不已——T到底代表了誰？倒下又意味著什麼？

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根據第一季內容及粉絲考察，字母代表的角色如下：

「V」：松阪桃李—— 別班成員（VIVANT）

「I」：二階堂富美—— 醫師（Isha）

第二個「V」：堺雅人—— 別班成員（VIVANT）

「AN」：阿部寬—— 公安野崎（KOU-AN）

「T」：役所廣司—— 帳篷首領貝基（TENT）

「T」倒下，是不是在暗示貝奇的命運？



如果「T」正是象徵由役所廣司飾演的帳篷首領「貝奇」，那這個倒下的設計，會不會正是在呼應他在第一季結尾遭乃木開槍、疑似身亡的場景？

更多關於《VIVANT》第二季的最新消息，請關注後續報導。