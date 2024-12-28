日劇人氣演員川口春奈4套時尚穿搭　簡單幹練配搭超適合日常返工

日本當紅女星川口春奈，曾經主演《打扮的戀愛是有理由的》、《silent》、《9Border》等日劇，是許多人喜愛的新生代女演員，更是知名日系美妝品牌「&be」長期代言人。



除了劇中演技與穿搭成為熱門討論話題之外，川口春奈其實私下也超會穿，每每看到川口春奈發布日常私服貼文，便讓人想跟著模仿造型，擅長以日系休閒風格呈現的川口春奈，經常運用簡單不繁複的單品混搭，營造專屬魅力的質感印象，想知道其中有哪些搭配秘訣嗎？一起跟著川口春奈平時最愛的4套穿搭範本，讓你快速跟上這股日系時髦LOOK。

跟著日本時尚女演員川口春奈，4套私服範本參考展現注目風格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

川口春奈私服4個時尚穿搭公式（IG@haruna_kawaguchi_official；01製圖）

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1. 素色單品×牛仔褲

經常在關注川口春奈SNS的大家，相信一定都有發現，川口春奈日常最愛穿著素色單品呈現造型，例如素色開襟衫、素TEE等，不僅能營造好感度滿分的風格，隨性加上牛仔褲輕鬆休閒又有型。

2. 襯衫×長褲、裙子

襯衫穿搭同樣也是川口春奈私下喜愛穿著之一，像是特殊剪裁或短版襯衫，讓原本擁有高挑比例的川口春奈，看起來更顯瘦挑高，再搭配合身長褲、裙子，使好身材一覽無遺。

3. 大學TEE×工裝長褲、休閒服

平時私服注重舒適度又不失時髦感的川口春奈，常透過寬感剪裁棉料上衣營造穿搭，例如大學TEE+工裝長褲或成套休閒服，都是川口春奈很推薦的混搭方式，輕鬆呈現一股令人著迷的慵懶氣息。

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4. 西裝外套×溫和色系搭配

當想營造知性幹練氣質的時候，不妨跟著川口春奈穿上西裝外套，瞬間打造優雅又兼具女人味的風格，另外再以溫和色系的配色巧思，為衣著增添魅力爆棚的日系質感。

從川口春奈私服穿搭範本展現日系風格

以上推薦4套川口春奈經常穿著的私服搭配參考，大家最喜歡哪一套造型呢？一起跟著穿搭範本，詮釋出注目又時髦的日系LOOK。

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