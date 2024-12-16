「90年代日劇超性感女星」退出娛樂圈4年　現況曝光已轉做這行

日本女演員岩佐真悠子曾出演日劇《花樣少年少女》、《我的帥管家》等作品，但2020年宣布引退。如今37歲的她已轉行，在鏡頭前透露現在當養老院照服員的生活，對未來也抱有很大期望。



岩佐真悠子16歲在「Miss Magazine2003」以總冠軍之姿踏入演藝圈，常飾演太妹或大小姐一類的配角，也曾拍過許多火辣寫真。2013年她在主演的電影《受難》中大膽全裸，更以此片拿下「日本電影專業大獎」最佳新進女演員獎，不過2020年她宣布退出演藝圈，轉職做照護工作，一度引發網友討論。

岩佐真悠子（Suruga-ya.com）

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日前從事兼職照護員的女星西田美步舉辦對談活動，岩佐真悠子以淡妝搭配深色系服裝出席，這也是她引退後首度面對媒體。

岩佐說，自己原本就在煩惱演藝生涯發展，當時又爆發新冠疫情，看到同期出道的好友西田美步從事照護工作，岩佐索性也走上照護之路。

從事兼職照護員的女星西田美步舉辦對談活動，岩佐真悠子以淡妝搭配深色系服裝出席，這也是她引退後首度面對媒體。（IG@kaigoshi_nishida）

從事兼職照護員的女星西田美步舉辦對談活動，岩佐真悠子以淡妝搭配深色系服裝出席，這也是她引退後首度面對媒體。（IG@kaigoshi_nishida）

岩佐真悠子退出演藝圈後轉職做照護工作（IG@kaigoshi_nishida）

起初岩佐以派遣員工身分在照護現場工作，也做過日間照顧服務，最近則是在養老院當計時人員。彼時剛轉行，她花了不少時間了解工作內容，她笑說，自己聲音宏亮，和重聽對象溝通時，對方比較能聽見，而且她的表情比較誇張，即便戴上口罩也能表達出想法。她還開玩笑表示，自己因此長了不少皺紋，逗笑現場的人們。

岩佐提到，照服員的工作，就是幫助人們進行一般人認為「理所當然可以做到」的事，當照護對象露出笑容，她也會感到開心，生活過得非常充實。未來也會繼續參與照護相關的工作：

直到自己成為被照護者為止。

更期望能打造照護雙方都能愉快且舒適的環境。

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