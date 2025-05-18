女星因長相被欺凌曾想退娛圈 靠一神劇翻身贏盡掌聲：它改變了我
撰文：ETtoday
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南韓人氣韓劇《苦盡柑來遇見你》已經播畢，但劇中人物幕後暖心故事不斷曝光，其中，飾演珍妮家裡的幫傭為演員南權娥（音譯，남권아），因為長相獨特，過去多主演反派為主，甚至因為外表經常受到酸民批評。沒想到，她演完《苦盡》之後，惡評瞬間沒了，12日在YouTube頻道上透露「是《苦盡柑來》救了我」。
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南權娥在劇團裡磨練深厚的演技實力，出道以來嘗試過多種戲路，然而，就算再會演戲，她卻因為「外貌」不斷遭受酸民攻擊，她12日在YouTube頻道談及真實心情，「看到留言很難過地哭了，甚至想過『我不演戲了』」，其中有一則留言深深傷到她，網友痛罵：
「社會變得真好，那種長相也能當演員了。」
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南權娥數年來飽受攻擊，沒想到，在演完《苦盡柑來遇見你》之後，人生完全改變了，「是《苦盡柑來》救了我，很謝謝它替我改變了」，演技受到肯定，就連氣氛都看起來和藹許多。她也聊到與IU對戲的心得，「我成功了，居然可以跟IU演戲」，讚嘆IU是位非常帥氣的演員。
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