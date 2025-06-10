魷魚遊戲3｜李炳憲預告結局「超戲劇化」黃東赫不排除推出番外篇

【魷魚遊戲3／魷魚遊戲第三季】紅遍全球的韓劇《魷魚遊戲》昨天舉行第三季記者發布會，所有主演藝人包括李政宰、李炳憲、魏嘏儁、任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、梁東根和曹柔理齊聚一堂，和導演黃東赫一起宣傳。因為不能爆雷，演員們的回答都相對保守，唯有李陣郁大方公開自己為了存活，從參賽者變成帶著面具的粉紅士兵。



因為他在第二季播出後，被朴圭瑛公開穿著粉紅士兵制服的照片，引發劇透爭議。李陣郁乾脆自己先說明：「因為在第二季造反失敗遭到淘汰，唯有粉紅士兵等相關人員才能活下來，我也很好奇246號這個角色之後會發生什麼事情。」主持人朴慶琳跟著笑說：

「他已經把所有能說的話都說了。」



紅遍全球的韓劇《魷魚遊戲》昨天舉行第三季記者發布會（《魷魚遊戲第3季》劇照）

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李政宰在第二季中帶頭造反，但被慘遭鎮壓且失去摯友。李政宰表示，主角成奇勳親眼目睹朋友死去後，陷入深深的氣餒和絕望，「他會如何站起來？又會走向何方？這就是第三季故事的起點」。他也點出「理念與價值觀的對決」是第三季的劇情核心，結局走向將是最大看點。

而大反派李炳憲也掛保證，第三季的最後結局「非常戲劇化」，也是正反兩派的最終衝突與對決，是整部劇集的高潮所在。

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導演黃東赫為了《魷魚遊戲》承受極大的壓力和疲勞，在記者會上斬釘截鐵地說：「沒有第四季了，我已經跟Netflix說好，這次就是以沒有下一季進行製作。」他相信觀眾看完第三季後也會認同見好就收，現在他的創作重心已經放到電影作品上，如果還要再製拍《魷魚遊戲》，可能會以「番外篇」的形式試試看。

至於先前朴成焄與朴圭瑛鬧出的「誤傳AV封面」及「劇透」爭議，黃東赫力挺演員們，幫他們緩頰道：「誰都有可能犯錯。」《魷魚遊戲3》27日在Netflix上架。

《魷魚遊戲3》14名主演和導演齊聚一堂。（News1）

李炳憲。（News1）

李政宰。（tvreport）

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