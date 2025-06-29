星座性格｜4大星座完全藏不住情緒　白羊一秒上臉心情全寫臉上

下面的這些星座：我高興着呢？別人：不，你沒有。



4大星座情緒極度外顯，白羊即使努力克制仍難露真實心情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大星座絲毫藏不住情緒 心情好壞旁人一看便知（01製圖）

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1. 巨蟹座

儘管異常敏感，但巨蟹又覺得如果心事都要說出來別人才懂，就太沒意思了。所以他對付情緒的第一反應就是「憋」，但又怕對方真的感覺不到。

因此就常常呈現出非常彆扭的樣子：明明臉上有愠怒，明明死咬着嘴唇，明明眼裏都泛着星星點點……但他就是要說：我沒事啊。

2. 白羊座｜牡羊座

白羊是真的想裝，將表情裝成大人模樣，任誰也猜不透自己那點小心思。無奈就是學不會啊，神秘值為零。

別人生氣是上頭，他是直接1秒上臉，臉臭得自己都感覺到皺褶的那種。偶爾有幾次超常發揮，但只要對方稍加挑釁，立馬就破功了。

3. 天蠍座

你以為天蠍城府很深，其實，他不過是話少一些的白羊。對自己人不用裝，而對外人就更加不屑去裝。嫌棄，是天蠍最不擅長掩飾的情緒。

每當遇到看不慣的事，他皺眉、斜眼、「嘖嘖嘖」地咂嘴一氣呵成。不用多說，那股「離老子遠點兒」的氣息已經震懾八方了。

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4. 水瓶座

看起來喜怒哀懼都沒差的水瓶，其實特別容易被識別心情。因為他只有兩種最基本的切換狀態：好情緒時看起來絕對友善，眼角眉梢帶着一絲淡淡的笑意。

而壞情緒時，儘管不會做出皺眉、瞪大了眼等誇張的表情，但卻怎麼都裝不了歲月安好，只能用冷漠的樣子來防止泄露內心——簡單說，就是拉垮着一張臉。

5. 獅子座

要說獅子從不偽裝，那還是不夠恰當，他不會但又並非完全不會。怎麼講呢？因為這位大明星甚至會放大自己的情緒，可能有7分的開心，但給你看到的會是10分的心花怒放。只有3分的不滿，但要表現出8分的勃然大怒……

總之，他的情緒張力滿滿，感染力十足，為的就是讓你感受到，在意他！

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