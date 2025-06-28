魷魚遊戲3專訪｜李炳憲談劇中最殘酷遊戲　以一物考驗李政宰人性

Netflix韓劇《魷魚遊戲3》（魷魚遊戲第三季）6月27日下午正式上架，期待大半年的觀眾終於能看到結局，不少人也好奇李炳憲與李政宰之間到底會迎來何種下場。日前李炳憲接受台灣媒體訪問，就提到其實劇中對李政宰的角色可說是「慚愧又嫉妒」，還打趣說如果是現實中的自己，根本不會參與魷魚遊戲。



李炳憲飾演的「黃仁昊」2015年拿下魷魚遊戲冠軍。（《魷魚遊戲3》劇照）

以下內容《魷魚遊戲3》涉及劇透，請斟酌閱讀

李炳憲作為要經營遊戲的「Front Man」，第二季終於有機會下場一玩，不過他認為整部作品中最殘忍的就是第三季的捉迷藏：

「這個遊戲中要相互追殺，出現很多很戲劇化的狀況，還有母子被分到不同隊伍。我認為這種狀況最讓人覺得殘酷，其他遊戲大多是由士兵來槍決被淘汰的參賽者，但這個遊戲得由參賽者親自殺死彼此。」



李炳憲認為整部作品中最殘忍的就是第三季的捉迷藏。（《魷魚遊戲3》劇照）

【相關圖輯】魷魚遊戲3｜5大賣點懶人包 玩命遊戲全面升級 結局註定是悲劇？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

李炳憲劇中給了李政宰一把匕首，要他趁參賽者睡覺時先下手為強，似乎也在考驗他的人性。對於「人性」這個大哉問，李炳憲認為其實在這部戲之前就已經很多人在探討這個問題，甚至可能每個人都曾反覆思量過，正好本作問世之際也許多人在思考此事，才讓《魷魚遊戲》引發強烈共鳴，相當受到歡迎。

李炳憲劇中給了李政宰一把匕首，要他趁參賽者睡覺時先下手為強。（《魷魚遊戲3》劇照）

李炳憲認為：「到底人性本善還是本惡，這個問題至今沒有明確答案，我想任何人也無從得知。」不過對於劇中把匕首給李政宰飾演的奇勳，他解讀：

「我想這其實跟他（黃仁昊）當年從吳一男那邊得到機會而成為優勝者一樣，一方面希望奇勳也能成為優勝者，另一方面也想希望奇勳變得跟自己一樣，對這個世界、全人類都不抱有希望，我想他是懷抱著這種嫉妒的。」



【相關圖輯】魷魚遊戲3結局｜決戰3大遊戲贏家竟是「他」奧斯卡影后驚喜現身（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

李炳憲也說這部戲出現許多人性的底線，會讓觀眾不得不覺得「人在這種極端狀況之下也別無他法了吧」，也認為黃仁昊當初是為了抓住最後一根稻草、太過絕望，才會在遊戲中不擇手段活下來。只是在面對來自遊戲方的提議時，黃仁昊仍然感到動搖與猶豫。但李炳憲也打趣表示：

「要是我，我根本不會參加這個遊戲！」



李炳憲說這部戲出現許多人性的底線。（《魷魚遊戲3》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《魷魚遊戲3》預告畫面👇👇👇

+ 19

對於黃仁昊的結局，李炳憲表示：

「他始終都是一邊試圖瓦解奇勳的信念，一邊觀察著他，要奇勳放棄他的信念。不過內心深處我的角色其實對於自己無法堅持同樣信念而感到慚愧、嫉妒，他看著奇勳始終保持崇高的信念，油然而生一種莫名的嫉妒。不過黃仁昊畢竟也是人，可能在內心深處也懷抱著希望，期盼你那崇高的信念是對的。」



【同場加映】魷魚遊戲2｜韓國傳統遊戲「抓石子」玩法及詳細規則一文看清（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

台北不是首選！北部青年購屋「桃園這區」奪冠：每天6人成交

【本文獲「TVBS」授權轉載。】