移日港夫妻Brian回流香港　慘遭大量負評拍片反擊：唔可以話我廢

香港夫婦YouTuber「Brian在日本住」去年10月「祼辭」，僅帶着半年生活費到日本追夢，早前因生活費用盡告急，一度求觀眾課金會員而被鬧爆「網絡乞兒」。而在本月25日，Brian宣佈會提早離開日本返回香港，不出意外留言底下罵聲一片，而昨日（30日）Brian又上傳新影片，疑似抵受不住網民網絡攻擊，指自己「零容忍任何形式的網絡暴力」。



YouTube 截圖

Brian兩夫婦持工作假期簽證在日本逗留八個月，早前因生活費「告急」要求觀眾課金會員被鬧爆「網絡乞兒」，在本月25日曾出一條9分鐘影片正式宣佈會提早離開日本，返回香港繼續生活，指自己起初雖然真的想留在日本生活，打算先做起YouTube頻道，再申請創業簽證，惟最後仍然產生生活費及日本簽證問題。

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而逗留在日本的期間，Brian表示在日本兼職工作被迫捨棄拍片時間，認為自己更喜歡經營YouTube頻道，「到後尾我發現自己好痛苦，因為可以用嚟拍片嘅時間越嚟越少」，加上Brian認為日本食物太單一，無法食到自己喜愛的麻辣米線，「原來食唔到自己咁想食嘅嘢呢，係會令到自己咁抑鬱」。而不出意外地影片留言罵聲一片，不少網民認為Brian失敗是為人懶散，「開YouTube只係一個藉口，根本就係你個人懶散唔做嘢」、「懶人係有千億種藉口，搵藉口說服自己，就係唔肯認懶」。

而Brian又在昨日（30日）疑抵受不住網民的負評攻擊，再度上傳一條49秒的新影片，並以「我零容忍任何形式的暴力」為題，表示自己過往的行為雖然不切實際，網民有權利有任何形式的評論，但不能人身攻擊，「唔可以話我廢」，並強調如果大部份網民都留言人身攻擊，是在奪走一個人的生存動力，每個人都有自己的價值，「希望有份攻擊嘅人，先過好自己嘅人生」、「根本就冇需要去攻擊一個人嘅價值去抬高自己」，更表示如果見到有任何形式的暴力，就應該勇於表達，「唔出一句聲，就默認緊呢件事係啱，所以我覺得我有需要講出嚟」，在影片最後更勸勉網民如果贊同影片中的說法，就在留言留下一句「我零容忍任何形式的暴力」。

而該條影片仍然引來極多網民留言抨擊，「『唔可以話我廢』真係笑到醒晒，但係你真係廢」、「Brian哥，我對你就真係零容忍」、「不如你搞好自己個人生先」、「啲網民都係講事實，唔通讚你又勤力又聰明咩」、「廢其實唔算人身攻擊，人身攻擊係講緊本身個身體，樣唔樣衰、肥唔肥之類」、「其實你做得公眾人物就預咗被人批評㗎啦」、「其實如果你淨係接受到啱聽嘅評論，不如閂咗個留言功能」。

亦有部份網民認為Brian是在引戰吸引流量，「終於識玩自己嘅流量」、「之前啲郊遊開心片先3-4千views，一post條敗走日本、掛住米線就上返8萬，訂閱數又開始升，今日仲要出多條引戰片，嘗試再炒高個熱潮，咁喺香港使乜返工，日日出片同網民互X都可能有10萬訂閱」。亦有人留言支持Brian，「快啲返香港食麻辣米線啦」、「其實你已經好成功咁俾人關注」、「講得好好，就算係一張廁紙、一條底褲，都有佢嘅價值」。