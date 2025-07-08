港媽小巴執到銀包路不拾遺　聰明高招揾失主！網民：香港人高質

香港人很多時看似冷漠，其實在關鍵時刻都十分樂意幫忙，有網民分享近日搭小巴遺下銀包，幸好獲有心人拾獲並聯絡，而這位拾到銀包的港媽，更聰明地用了一招增加被樓主發現的機會，獲網民都大讚這方法值得參考。



有網民分享近日搭小巴遺下銀包，幸好獲有心人拾獲並聯絡（資料圖片）

有網民日前在連登討論區發文，指日前搭小巴時不小心遺下銀包，雖然已經在小巴站找了一小時，但仍沒有人將其銀包交到站頭。正當樓主打定輸數時，竟在FB失物群組見到一位媽媽出post表示拾到銀包，於是馬上約見面交收。

令樓主驚喜的是，原來這位媽媽在發文前早已用特別的方式告訴他拾到銀包，「喺我好徬徨周圍搵嘅時候，佢執到我銀包，搵到我張銀行卡，專登FPS（轉數快）咗一蚊，仲喺Remarks（備註）留低咗佢聯絡方法畀我。」熱心媽媽在FPS留言寫道：「你漏咗個銀包喺小巴」，並附上電話號碼請樓主聯絡她。

有網民在連登發文指昨日搭小巴時不小心遺下銀包（LIHKG截圖）

熱心媽媽在FPS留言寫道：「你漏咗個銀包喺小巴」，並附上電話號碼請樓主聯絡她（LIHKG截圖）

樓主直言事件令他非常感動，「雖然成日講香港人幾咁功利，但喺路不拾遺方面，真係得香港人嘅公民意識可以咁高。喺呢個咁冷酷嘅社會仲可以感受到人間溫暖，令我自己都有反省吓平時有冇對其他人做過呢啲好事。」本身想薄酬多謝對方的樓主更被婉拒：「最後係我去人哋樓下附近拎翻，有比錢佢，但佢見我係學生堅持唔收，叫我以後幫翻其他人。其實發現咗交畀司機都已經好好，點知過數嚟幫人真係估唔到，香港人有愛。」

樓主除了收到熱心媽媽的FPS外，亦在FB失物群組見到她發文（《鬼怪》）

樓主亦在帖文寫上祝福，表達感激之情：「To 嗰位有愛心嘅媽媽：好多謝你同阿女嘅熱心幫忙，祝你全家同埋隻狗狗健健康康，好人有好報，仲有好多謝嗰幾位熱心嘅小巴司機。」他希望自己的帖文也可以像當時的失物尋人post一樣，被這幾位有心人看見。

其他網民見到樓主的經歷都表示十分感動：「FPS 1蚊留contact（聯絡電話）呢個真係諗唔到」、「交畀司機嘅話，佢可能會覺得司機唔會交比你/直接掉咗去，所以好人媽媽想確保真係交返畀你。好人媽媽用心良苦，祝佢全家幸福，好人一世平安」、，亦有人提議可以聯絡提款卡上的銀行，待銀行幫手打給卡主，「試過執過銀包，直接打去銀行留電話叫職員聯絡翻我」。