港男實測淘寶¥18香港一日遊　8餸1湯竟食呢啲：想升級可食大X樂

近年内地人遊港比較偏向低消費、高效率的「特種兵」式旅遊，當中在淘寶更發現不少内地旅行團承包「香港一日遊」，強調所有費用全包，索價僅人民幣18元。香港近日更有網紅報名參加「試伏」一探究竟並拍片分享經歷，意外發現性價比高而無強制消費。



僅花18元報名簡單 遊香港多個地標再包餐

近日YouTuber「雞腿貓 Drumstick Cat」拍片開箱，分享只花了區區人民幣18元，就體驗了什麼叫「純玩一日遊」。他拍片跟大家分享，18元可不是噱頭，的確包含了所有車費、1餐膳食費、導遊費、小費、還有各種雜費，亦無強制購物。該YouTuber指自己在淘寶選好出發日子及付費即可報名，其後透過微信聯絡商家補發證件資料及取得行程及香港法例等資訊，整個報名過程就如平常網上購物般，簡單方便又快捷，「一團最多可以報60人」。

YouTuber「雞腿貓」分享當日山頂景色（YouTube@雞腿貓 Drumstick Cat）

出發當天「雞腿貓」與團友領導等人於蓮塘口岸集合，但他其後在留言區回覆網民笑言「其實10點黃大仙先去會合導遊都得」。由早上8點半集合過關連同用餐時間及到各地踩點到結束時晚上7點半，共用了大概11小時，期間走遍多個香港著名景點，包括黃大仙祠、西九龍文化區、故宮博物館、DFS免稅購物中心、星光大道、皇后像廣場、山頂、金紫荊廣場等地標，行程期間更提供旅遊巴點對點接送，尤如把香港濃縮成一本「景點圖鑑」，讓團友們用眼睛跑馬拉松。由於時間有限，衆人在每個地標逗留的時間大概只有半小時左右，而期間團友可以自由活動打卡，導游亦爭分奪秒，極力推介團友拍下眼前只能瞥見一眼的獅子山遠景、ICC大樓等沿途風景。

港女韓國狂毆的士司機 全韓震怒：警方縱容逃犯！打出血可控2罪

網民食譚仔擺烏龍Payme轉錯錢 譚仔咁回應！一文睇清過錯數點做

2025十二生肖下半年運程 事業+財運大公開！玄學家教1招化解衰運

不包館内入場費 另推獨家優惠行程￥150

「雞腿貓」表示全日導遊「無鎖住門唔俾你走」。至於參觀景點方面，導遊曾指時間緊迫，不建議團友自費購買門票進入故宮博物館内參觀，但在後期山頂行程推銷旅行社獨家的蠟像館購票優惠及晚上搭船夜遊維港行程，雖然要另外收費每人人民幣150元，但過程中也沒有強迫消費。

包「九大簋」團餐 唔like可加錢升級食大家樂

至於膳食方面，18蚊團費還包8餸1湯白飯任添的中午團餐。從短片可見，8餸有包含翠玉瓜炒牛肉、白切雞、紫菜蛋3花湯、娃娃菜、南乳花生豬手食物，賣相尚可，但「雞腿貓」指餸菜在進餐時已涼了導致味道一般。除了「九大簋」團餐之外，該團亦可選擇加錢升級吃大家樂的鴛鴦炒飯餐。記者翻查資料，大家樂鴛鴦炒飯餐約$37港元。

00後玩仙股15分鐘輸14萬「比失戀還痛」最後悔1事！網民：太貪心

七仙羽上日本節目專訪 回應7.5大地震預言！網民憂心：Ｘ出香港

失業率升至3.5% 減薪/裁員「家用」要照畀？4個步驟同父母坦白講

他總結覺得這個團行程緊凑，指坐車和跑景點的時間比例大概是50:50，而在景點逗留的時間亦不長，「有機會連廁所都沒時間去就要上回旅遊巴」，途中全程都要與時間競賽，但認爲18元的價格的確很划算而吸引。他又指除了一些未曾訪港或預算不多的人之外，還是建議自由行來香港玩比較舒適。

僅￥18遊遍香港 網民感意外：難以置信

影片隨後被轉載至連登討論區後惹來熱烈討論，不少網民感嘖嘖稱奇，「精彩，咁好既團我地應該包團去」、「難以置信，18蚊飲珍珠奶茶都唔得」，也有人指「老人家去的話行程太辛苦」。

網民留言評論（網上截圖）

淘寶遊港團低至16元人民幣

記者翻查內地網購平台，的確發現有多家旅行團商家提供類似的「香港一日遊」等廉價旅行團，行程與上述大致相同，價格由人民幣16元至45元不等，視乎團之人數多少，全部都獲得團友事後高分評價。除此之外更有一些提供港澳2日遊的旅行團，價格大概人民幣150元左右。

資料來源：YouTube@雞腿貓 Drumstick Cat