在港日女被指「很UNIQLO」震驚：我很X嗎？日本人原來咁睇這品牌

UNIQLO在大部分香港人人心目中都是「平、靚、正」的存在，因高性價而受大衆歡迎。近日有一名日本在港留學生則指被朋友形容其衣著風格很像UNIQLO，對此感到愕然，並問「我着得好 cheap 咩？」，引來網民熱議，更有不少人向事主釋平而簡約並不代表「cheap」。



在港日女Moe在Threads上分享有關被朋友指「很UNIQLO」的經歷。（Threads@moegonzo）

被指「UNIQLO style」 日留學生感被揶揄

日本留港女大學生「萌永」（Moe）因喜歡香港文化而開始拍片分享自己眼中的港日文大不同，而近日她於threads分享自己最近一件關於UNIQLO的港日文化差異。Moe就講到自己喜歡簡單而低調的穿著，所以會穿不少UNIQLO品牌的衣服，而她最近一位香港朋友就跟Moe講她的衣著「感覺好似UNIQLO style」。Moe對比香港人和日本人對UNIQLO的印象，指出在香港UNIQLO被認爲是形象簡約而有質素的品牌，而在日本UNIQLO則讓人想到「平」，價格實惠。雖然有想過該友人只是開玩笑，但身爲日本人的Moe大感不解直問「我着得好 cheap 咩？」覺得不排除對方在揶揄自己。她亦好奇問網友，是否有遇到對方出於好意讚賞，卻因文化差異而無意間變成負面評價。

Moe在Threads發文分享港日兩地對UNIQLO品牌印象的差異。（Threads@moegonzo）

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UNIQLO服飾對不少香港人來講都是「平、靚、正」（UNIQLO官方網站）

網友解釋「cheap」和「平」意思大不同

對此，有網友就向Moe解釋，香港人所講的「平」和「cheap」意思大有不同，「簡約，平，但唔係cheap（cheap 喺廣東話係貶意字）」，更有不少人大讚UNIQLO品質優良，「價錢嚟講Uniqlo真係平」、「又平又好用，輕輕鬆鬆可以著得得體，當係新手學襯衫嘅練習場係好好嘅選擇嚟」。Moe事後看到網民留言解釋，明白其友人只是形容其簡約的衣著風格而非揶揄自己，感到放心。