內地客遊香港批15大伏位：慎防小紅書攻略！2細節成拒住酒店關鍵

自通關之後，內地旅客來港旅遊模式出現明顯轉變，以精打細算的方式遊覽香港，更有$18香港窮遊旅行團的出現，而近期就有一位小紅書網民大列在香港旅遊時的15大中伏事項，更指香港有兩個地方特別多小偷。



小紅書截圖

有內地網民在社交平台小紅書以「已被宰！去香港的請注意這15點！」為題發文，詳細列舉了在港旅遊期間遇到的中伏事項，並提出多項省錢和「避雷」建議，包括不住香港酒店的原因、紅燈過馬路會罰款$2000等，甚至直言這兩地「多小偷」？

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1.高昂的住宿與日用品

網民直指香港酒店「真的巨貴」，而且牙刷牙膏需自費購買，因此建議直接回深圳住宿，翌日再前往香港，以節省開支。

2.飲用水物價貴

網民強調香港瓶裝水昂貴，「7-11要15元一樽」，建議自備水樽去餐廳裝水。

3.要提前下載好應用程式

網民提醒要提前下載好Google Map和OpenRice，分別都會有餐廳評分，方便尋找優質餐廳。

4.帶外套

疑因香港與內地商場的冷氣溫差過大，網民表示在香港如果有逛商場的行程，必須要帶件外套。

5.地鐵規則

他提及香港地鐵禁止飲食，違者最高罰款$5000

6.馬路守則

網民提醒在過馬路時，不要於紅、黃燈時闖馬路，最高罰款高達$2000。

7.的士附加費

香港某些的士司機可能會要求收取附加費，因此提醒網民如果不是按打表價格來收費，不要乘坐的士。

《愛回家開心速遞》劇照

8.吸煙守則

網民表示不要在貼有「禁止吸煙」的地方吸煙，最高罰款高達$2000。

9.兌換零錢

儘管現在手機支付已經普及，但部份小店仍然只收現金，「要不是港幣：人民幣是1:1」。

10.攜帶充電寶及轉換插

因香港租借充電寶的價格較內地昂貴，加上約在香港租住酒店，轉換插頭亦與內地不同，因此網民建議來港要攜帶充電寶，以及轉換插頭。

11.不要信小紅書推介

在美食方面，他認為茶餐廳其實「每家都差不多」，不需要倚賴小紅書推廣或評價。

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12.要試吃伴手禮

網民建議伴手禮曲奇要試吃，稱自己只推薦「曲奇童話」和「Bakehouse」。

13.遊覽景點

網民認為香港景點太平山頂纜車、天星小輪、叮叮車是比較值得一試，而且體驗費用可刷八達通。

14.小偷出沒

他點名警示再深水埗、旺角會有小偷出沒，要小心注意自己隨身物品。

15.街頭詐騙

提醒如果在街上要做訪問，「千萬別做」，網民提醒都是騙人買保險的。

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帖文一出後引來極多網民留言討論，網民留言較為兩極，但大部份部份網民都認為在住宿、買水方面，有更好的選擇，不算「有伏」，「灣仔附近酒店$180，挺乾淨的，前台環境也不錯」、「711有$10一瓶大蒸餾水，我覺得還行，一瓶可以管大半天」、「水別跟711那種地買，路邊藥店啥的便宜的3塊，一般5塊、7塊也買了，明碼標價的東西不算被宰。訂酒店時一般都寫著不提供免費洗漱用品。罰款我覺得是好事啊，大家講規矩，而且吸煙處也挺方便的，香港物價就是貴，不叫被宰」、「也不是宰吧，只是物價不一樣」。

亦有部份網民認為樓主言之有理，「水是真的貴呀」、「還有香煙限19支入境哦」、「真的要帶外套，身子不抗造的，一冷一熱的，真不太行」、「博主有說服力，認同酒店貴」。