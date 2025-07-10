香港化學阿SIR炮製「劇本殺」做禮物　同學一揭即嚇壞　網民:有料

話咁快又到暑假，同學們相信都已預備好享受一年一度的長假期，不用上學的這段時間，有位老師就特意在放假前準備了一份需要推理又有沉浸式體驗的劇本殺禮物送給同學，原來內有乾坤，內容更刺激到學生要上網分享！



有位老師準備了劇本殺禮物送給同學，原來內有乾坤（《教束》）

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近日一名中學生在Threads發文，指其化學老師受Threads帖文啟發，決定用「劇本殺」作為暑期功課。「劇本殺」起源於謀殺推理遊戲，內容通常圍繞一宗兇殺案，每名玩家需扮演一個角色，而每個角色都有其背景故事和人物設定。玩家們需一同搜集線索、推理，最後討論出兇手。遊戲結合推理、社交和沉浸式體驗，香港主要流行面對面遊玩的方式，有些劇本殺遊戲館務求令參加者更投入劇情，更會提供相應服裝。

香港有些劇本殺遊戲館務求令參加者更投入劇情，更會提供相應服裝（資料圖片）

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老師準備的「劇本殺」封面寫着「單人可玩」，而且內容「恐怖、推理、沉浸、燒腦」，又特意用彩色紙列印，然而一打開竟是2015至2016學年的中四化學科校內試past paper。見到第一頁附上的元素周期表，除非你是化學迷，否則都未必有勇氣打開第二頁。

老師準備的劇本殺，一打開竟是中四化學科校內試past paper（Threads截圖）

老師準備的劇本殺，一打開竟是中四化學科校內試past paper（Threads截圖）

老師準備的劇本殺，一打開竟是中四化學科校內試past paper（Threads截圖）

該學生更鬼馬地在留言區標註老師本人，而老師也有出來回應：「數數手指都第三次（教）DSE班，老了老了，一直都諗點先motivate（推動）到同學。暑期功課聽落不討好，咁啱又睇到Threads，就驚喜冠名咗個劇本殺，諗住正向啲輕鬆啲，又冇預到個小小嘅輕鬆有咁大迴響喎。希望化學帶比大家多啲樂趣，多謝大家支持，創新教育繼續加油，化學繼續加油，笑完快啲解謎DSE化學！」

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老師本人亦有出來回應，希望化學帶給大家更多樂趣（Threads截圖）

網民笑指這份劇本殺符合《商品說明條例》：「恐怖，拎上手發現勁厚；推理，每題都要諗；沉浸，夠你做成個暑假；燒腦，題題都難到PK」、「可以話淨係得恐怖推理同埋燒腦，除咗沉浸算係褒義詞，唔適合形容喺呢本嘢度」，亦有人羨慕同學們遇上這位老師，「當GEN Z成為老師，有feel」、「你個老師好有心機教，珍惜」。而劇本殺亦不只被一名「玩家」放上網，有網民見到樓主發文後又遇到另一名同學出post，不禁表示「兩位同學可以一齊通關」。