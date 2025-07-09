林家謙演唱會爆KOL疑炒黃牛　$1080門票賣$3000？網民轟害群之馬

林家謙宣佈於8月重臨紅館開演唱會，而今早( 9日) 公開發售的19000張門票迅速售罄，可謂一票難求。有粉絲爲求見心儀偶像到處撲飛，並指意外發現一名曾稱林家謙是其偶像的KOL，以高價出售門票疑似「炒黃牛」，瞬間惹來大批粉絲及網民熱議！



林家謙演唱會光速售罄粉絲冀買二手飛

林家謙宣佈將在8月於紅館舉行《White Summer》演唱會，而今次為防止黃牛黨，更以實名抽籤公售資格，讓粉絲有機會可以原價入手門票。不過門票9日迅速售罄，不少抽籤落選而未能於今早公售成功購票的粉絲，只能到處尋求二手門票。

林家謙將在8月於紅館舉行《White Summer》，門票迅速售罄。（官方海報）

然而有網民今日在Threads發文指，在IG有二萬個粉絲的模特兒網紅Kyle，於個人Threads帳號出售林家謙演唱會門票。不過從樓主的截圖中所見，對方DM回覆樓主的門票並非原價，1080的門票要索價港幣2500元至3000元不等。樓主知悉對方高價賣飛後，指自己「爭少少忍唔住買咗，不過唔可以辜負家謙做咁多嘢」，表示最後忍痛放棄。

Kyle於自己Threads帳號發售林家謙演唱會門票。（網上截圖）

事主得悉Kyle並非原價放售門票而最終放棄購買。（網上截圖）

$1080門票炒至$3000 粉絲怒斥：害群之馬！

事件在網上惹來熱議，有網民更發現Kyle曾在社交平台稱林家謙是其偶像，以及跟林合作過四次。網民怒指林家謙及團隊努力新增措施打擊黃牛，但Kyle卻「帶頭搞壞規矩」，怒斥「咁樣炒飛真係好核突」、「你好唔好意思呀？」、「害群之馬」、「未見過人咁X賤格！」，有不少粉絲湧入其IG及Threads留言洩憤。

有網民在Threads發文批評Kyle高價放售門票的行爲。（網上截圖）

有網民在Threads發文批評Kyle高價放售門票的行爲。（網上截圖）

網民留言評論（網上截圖）

而事實上，Kyle今早在IG發出限時動態，也透露自己於官方渠道成功原價購入4張林家謙演唱會門票及11張GEM演唱會門票，亦有網民翻查到Kyle於幾日前曾在網上留言，有意購買其他人出售的門票，被認為有以原價入手，再以高價轉讓之嫌。

Kyle曾以自己的Threads帳號留言表示有意購買由其他人放售的林家謙演唱會門票。（網上截圖）

Kyle於今日（9日）較早前於IG發限時動態指自己成功買到林家謙、GEM及Stephy的演唱會門票。

本人回應「唔想賣家中伏」未有回應高價放售行為

事件發酵後，Kyle隨後在IG限時動態發文稱，「笑死，啲人原來以爲我係收人原價飛再高價放」、「就算問吓價都得掛」，而且自己是刻意用公衆人物帳號出售門票，「開得呢個ac出，就緊(梗)係唔想賣家中伏，先用呢個ac」，更指「原價出讓我就真係想睇下有幾多真呀，俾人呃返轉頭唔好喊」。然而網民對其解釋不買單，反問「咁正氣做乜block我啊？」更稱會向演唱會舉辦團隊舉報，希望官方可以嚴正處理。

Kyle於IG限時動態回覆網民的批評。（網上截圖）