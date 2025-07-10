紅雨司機屯公打死火燈「引路」獲讚　網民分兩派激辯 ! 專家咁講

颱風「丹娜絲」折返襲港，天文台於昨晚（9日）及今早（10日）均發出紅色暴雨警告，指持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。昨晚網上有人發文稱讚，有司機在駕駛時開啟警示燈（死火燈）為後方車輛引路，然而網民反應兩極，更有人不同意司機做法。



紅雨屯公全程開死火燈「引路」

天文台昨晚（9日）11時發出黃色暴雨警告信號，11時45分更發出紅色暴雨警告信號，在馬路上的司機因受大雨影響而一片狼藉。有網民就分享自己在屯門公路駕車時的情況，車頭玻璃因大量雨水而變得非常模糊，事主更指「大雨到完全睇唔到線」，稱幸得前方車輛全程開啟警示燈（死火燈）為後方車輛引路，才能平安地在大雨中前行，而事主亦對此表示謝意，「好多謝前面呢位司機大哥」。

網民發文感謝前方車輛打死火燈「引路」，獲多人轉發熱議。（網上截圖）

由版主上載影片中可見，視野非常模糊，但可清楚看到「死火燈」。（網上截圖）

林家謙演唱會爆KOL疑炒黃牛 $1080門票賣$3000？網民轟害群之馬

香港化學阿SIR炮製「劇本殺」做禮物 同學一揭即嚇壞 網民:有料

港女淺水灣遇怪男！用奇招𥄫女 網民秒認「慣犯」：佢真係好變態

死火燈VS霧燈 網民評論兩極

帖文在網上獲多人轉發，有不少司機留言認可該前方司機做法，「落狗屎能見度低，黃燈嘅可見度係高過紅色尾燈，所以絕對有幫助」、「當大雨到揸潛艇嗰陣，全部車燈著晒兼打死火燈慢速行駛我以為係基本」、「香港人互相幫助」，但此做法亦惹來部分網民留言表示不認同，「求下大家唔好在大雨時開死火燈行車，開死火燈，第一時間判斷為死車呀」、「著住行真係遇到突發事點通知後面？有霧燈開霧燈，冇嘅話開著車頭大燈已經夠」，而有人則認爲任何燈亦無傷大雅，「呢一刻對呢位司機有幫助已經夠啦～仲講咁多道理做咩？」、「理得你打咩燈，大雨到咁總之令後車睇到車距咩燈都著晒佢啦。唔撞就係王道。」

網民留言評論（網上截圖）

日本女優「最強新人王」香港開見面會 $200起4大福利有身體互動

港媽小巴執到銀包路不拾遺 聰明高招揾失主！網民：香港人高質

牛郎末日！日本改風俗法推6大新法 違者可判5年監！禁誇大宣傳語

網民教路大雨如何保持視野清晰

另外就有網民教路如何在大雨行駛時保持清晰視野，「咁大雨可以關水撥，由佢流落嚟睇得清楚過你撥散佢」、「架車玻璃應該要做下鍍膜，用啲會跣水嘅洗車液嗎，用咗塊玻璃就睇到嘢」，有其他網民讚方法有效，事主亦有回應「真的嗎？下次可以試吓！」

網民留言評論（網上截圖）

按指引停車須開死火燈

那麽大雨中駕駛實際應開甚麽燈呢？根據香港汽車高級駕駛協會網頁的雨中駕駛指引，下雨駕駛時應開亮車頭低燈（即大燈）及霧燈。而《道路交通(交通管制)規例》（第374章，附屬法例）亦在2002年修訂後，明確規定如汽車因故障或涉及緊急事故，而在快速公路或車速限制超過每小時50公里的道路上停留不動，該汽車的司機須展示訂明類型的危險警告燈（死火燈）。