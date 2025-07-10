大癲！港人拼多多買¥19/盒生蠔　激讚2大優點！網民：你係拼了命

内地網購平台拼多多提供香港包郵服務後，不少港人都愛不釋手，在平台尋找便宜心頭好。近日有網民分享自己僅用人民幣39元在拼多多買到兩盒生蠔，更大讚「新鮮好吃」，引來網民熱議稱樓主為「勇者」，更笑問「食完仲在生嗎？」。



網友分享拼多多買生蠔「新鮮好吃」

香港網購熱潮因内地購物平台拼多多「包郵到港」掀起熱潮，Facebook更有網民開立「拼多多 開心share 分享群」，讓香港網民分享自己買到的價廉物美心頭好。近日有網民在群組裏發文分享，自己首次在拼多多買到生蠔，價錢低至人民幣38元兩盒，而且更附有發泡膠保溫袋，形容味道「新鮮好吃」。從樓主上傳的圖片可見，包裝爲簡陋的錫紙保溫物料，打開後可見生蠔浸在滿載水的食物膠盒中。帖文中樓主亦未有交代商家名稱、到貨時間或生蠔到手時的溫度等資訊。

網友在Facebook群組發文分享在拼多多的生蠔，並予以好評。（Facebook群組「拼多多 開心share 分享群」截圖）

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拼多多店家稱「當日發貨」、「壞了包賠」

記者於拼多多翻查資料，查到大量店家售賣生蠔，更有店家稱「每日5點現開」、「非凍品」、「當日發貨」。記者向其中一間店鋪查問如何保質及運送，該客服回覆稱，生蠔會裝在飯盒中真空處理，再以保溫袋，泡沫箱及大冰袋包裝，「壞了包賠」。店家更聲稱生蠔可以0-5度冷藏保存2天，冷凍可存放30天。記者再查看評論區，有不少買家購買後留下好評指「新鮮好吃」、「物美價廉」、「包裝很嚴實」。

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網民大感震驚 笑指「向死神挑戰」

對於樓主分享的「拼多多生蠔」，不少網民大感震驚，「認真？運送中途同喺集運倉都冇雪櫃㗎喎」、「這......海鮮變了中毒有可能死人㗎，唔好推介呢d嘢......」、「會唔會癲左啲?」、「食壞人呀，￼蠔嘅隨時變壞啦，送俾我都唔要」、「咁熱嘅天氣 ，咁高危嘅食品都敢拼多多 ，簡直向死神挑戰」、「依個係我見過最黐線，最快都要3日先到香港，仲要依家啲天氣甘熱。樓主真係好夠膽」，更有不少人笑問「樓主仲在生嗎？」、「真係好拼，條命」、「唔差在拼埋個醫生落嚟睇」。

網民留言評論。（網上截圖）

食安中心：光顧有牌、可靠的店鋪

根據食物安全中心指引，蠔是濾食性動物，由於經常過濾海水，體內累積水中的物質，包括弧菌、諾如病毒及甲型肝炎病毒等致病微生物，以及化學污染物和天然毒素。由於沒有經過任何熱處理殺死食物中的食源性病原體，生吃蠔隻存有食物安全風險。食安中心亦提醒市民，應光顧有牌、可靠的店鋪及挑選新鮮、外殼完整和沒有異味的蠔隻。如購買預先包裝的去殼蠔，應檢查其食用期限，並確保冰鮮蠔貯存在攝氏4度或以下；急凍蠔貯存在攝氏零下18度或以下。