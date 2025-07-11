南京紅姐「千人斬」事件震驚全網！專業分析直男上當約炮3大真相

南京紅姐「紅姐」「千人斬」，多名男苦主被偷拍性愛片並放上網，事件連日來引爆中港台熱議。近日有內地網紅就分析為何有這麼多男人會「上當」的3大原因，他指因為紅姐讓男人感受到温柔及順從，加上性壓抑等因素，最終抱一試之心被騙。



南京紅姐(微博截圖)

38歲的大叔偽娘「南京紅姐」男扮女裝，３年間以花生油、水果等物件以「免費交換性愛」，網傳誘騙超1691名男性與其發生性關係，再偷拍短片放上網，南京公安局江寧分局因涉傳播淫穢物品將其刑拘，案件仍在調查中。

南京紅姐「千人斬」案謠言四起

事件惹來連日網民熱議，難明何解紅姐一副男扮女裝的大叔外表，竟可以瞞騙多人更發生性行為，網傳有人在進行過程已得悉他男人真身卻依然繼續， 相當奇情。而事件傳言四起，甚至指已有人因此患上性病！

網民都甚奇怪，偽娘打扮的紅姐外表並非如斯吸引，而「送上門」的男苦主當中更不乏年輕健身教練與大學生，為何會「落搭」？有55萬多訂閱的內地微博主「文笙V」就長文列３點分析，為何一眾直男會上鉤。

1. 普遍存在的性壓抑

「文笙V」指，在現實生活中，部分男性可能因如傳統觀念的束縛、性教育的不足、社會和生活壓力等多種原因，導致性需求無法得到正常釋放。「南京紅爺恰好利用了這一心理，為他們提供了一個看似免費的性需求宣洩途徑（條件僅是上門時攜帶一些小禮物，例如影片中有人帶西瓜、牛奶，甚至還有半桶油）。」他指出， 即使男生意識到對方可能是男性，仍然選擇繼續，就反映了其壓抑已久的慾望超越了常規判斷。

２. 性衝動面前缺乏高度自控力

「文笙V」分析，部分男性對性的自控能力較弱，容易被性衝動所支配，所以忽略了道德、法律和健康等多重風險。他認為男苦主們與「紅姐」約會，起初可能出於好奇或一時衝動，但在性慾驅使下逐漸失去理智。其中一個典型案例是「絡腮胡哥」，「他也是這次事件中最具「梗」的主角之一。從一開始的懷疑、質疑、確認，到最後一句「來都來了」」，雖然「絡腮胡哥」全程表現不耐煩，但最終還是做了，充分體現了其在衝動下的行為。

微博截圖

3. 風險認知不足

「文笙V」認為，部分男因為性健康和社會風險認知不足，才鑄成「大錯」，「如果其中有人攜帶性病或愛滋病病毒，那麼所有參與者都將面臨極大的感染風險。」而且，「紅姐」指服務免費，只需帶點「小東西」意思一下，明顯這些男性沒考慮到「免費」背後的隱性代價。

他續指「南京紅姐」接待男人時非常體貼、溫柔、善解人意，再加上「夾子音」, 即使有人發現他的男性生理特徵，也選擇性地視而不見，反映他們在面對現實與內心慾望衝突時，選擇了逃避和自我蒙蔽。此外，還有部分人可能是出於獵奇心理和僥倖心理，心想反正免費又無人知，也是一種典型的賭徒心態。

最後「文笙V」總結，如果女性在追求心儀對象時遭遇失敗，先不要懷疑自己魅力不足，同樣對於那些衣冠整潔、身材良好、眉清目秀的「周正」男性，也應抱持「祛魅」心態，不要過度迷信外表。

資料來源：微博