IQ 140天才女科學家為研究性愛下海拍AV：為何每次的感覺都不一樣

日本IQ高達140的天才科學家涼音留衣，家中長輩皆為物理、數學及化學領域的專家，自小便在濃厚學術氛圍中成長，長大後也走上學術研究之路。不過，她坦言自己在18歲時與伴侶發生多次親密關係後，對「性事」產生了濃厚的研究興趣，好奇「為何每次的感覺都不一樣？」為了解答疑問，她決定進軍AV界，與男優合作進行「另類學術研究」。



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台灣AV達人一劍浣春秋在撰寫文章指出，涼音留衣坦言對性愛中的生理與心理現象抱有諸多疑問，例如「為什麼做愛會帶來高潮？」、「為何每次的感受不同？」甚至在思考「高潮是否可以量化？」這些疑問成為她進入AV界的動機。涼音留衣表示，希望能在23歲前完成這項「學術研究」，展現出對科學探索的熱忱。

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一劍浣春秋還提及，涼音留衣以短髮、甜美的外貌與白袍形象示人，展現出科學家的專業，卻也不失性感魅力。他更指出，有業內人士認為她與某位無碼片女優外貌相似，還特地從她背部與大腿的特徵確認了她的過往演出紀錄。

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