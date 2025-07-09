港女淺水灣遇怪男！用奇招𥄫女　網民秒認「慣犯」：佢真係好變態

炎炎夏日，有不少香港人都愛到泳灘曬太陽及暢游感受夏日氣氛。然而近日有一名女子在社交媒體發文分享，稱自己日前在淺水灣沙灘遇到怪人，故意假裝日光浴而乘機「𥄫女」，令她感到嘔心，引來網友嘩然。有不少網友更指自己幾年前亦曾遇上此怪人，長期於淺水灣出沒，大呼其行爲「恐怖」、「變態」!



怪男奇招𥄫女 港女不滿爆粗問「望X完未」

女事主於近日在Threads發文指自己遇到「核突佬」，憶述當時有名男子突然靠近趴下，而該名男子日光浴並非望向海，而是面對女事主，令她感到奇怪。其後該男子裝作閉目休息，但後來她一直觀察到對方時不時望向她，最後女事主忍不住爆粗問對方「望X完未」，該奇男才轉身望向海，而她亦轉移到旁邊位置。

女事主於Threads發文自己遇上乖男的遭遇（網上截圖）

女事主拍下怪男並指對方明目張膽地望向自己。（網上截圖）

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網友認出怪男 附多張往年「罪證」圖片

有不少網民表示同情，紛紛留言稱自己也是「苦主」遇到同樣的遭遇，更附上多張往年拍下的圖片，指該男子是「多年慣犯」，以同樣的手法試圖「𥄫女」，「永遠都係背住個海趴喺背囊上面望住你」、「佢又係唔知幾時出現咗喺後面」、「你可以feel feel呢單嘢有幾恐怖and嘔心」、「我都捉咗佢幾次，都仲係轉位繼續搵吓個受害者」、「佢真係好變態！年年去淺水灣都見到佢」，更有人稱「之後都唔敢再去淺水灣了。」

網民留言評論（網上截圖）

網民留言評論（網上截圖）

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有人曾報警 警察救生員亦「冇佢符」

留言中更有網民表示自己曾報警，但最後警察和救生員亦無可奈何。不過也有網友分析此奇男的行爲的確沒有觸犯法例，「又真係吹佢唔脹」，勸事主只轉移位置。女事主後來亦在留言區回覆解釋自己並不是介意被人望，「而係可唔可以唔好咁明目張膽同咁有目的性，真係好嘔心」。

有網友拍到怪男刻意趴在女性面前位置「𥄫女」

有不少網民稱該名怪男是淺水灣海灘的「慣犯」。（資料圖片）

資料來源：Threads