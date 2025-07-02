S1史上最強I級AV女優！獲封「1億人的愛人」老司機：性感到起雞皮

日本AV界龍頭片商S1近日強勢推出新人東實果（東実果），更大膽封她為「1億人的愛人」。她擁有清新脫俗的臉孔，搭配I級罩杯的火辣身材，被譽為「全世界性感的化身」，魅力橫掃全齡層，難怪不少老司機都直呼她是「S1史上最強新人」。



X@sagasitemeru

S1於22日宣布擁有I級罩杯的超火辣新人東實果（東実果）正式出道，而其出道作亦於24日推出。片商在宣傳海報上稱她為「1億人的愛人」，更形容她是「史上最情色的新人」。與以往其他出道女優不同，S1這次特意不公開東實果的年齡，片商表示：「對20歲來說，她太性感；對30歲來說，她太奔放；對40歲來說，她太可愛。」她既有少女的模樣，又帶著人妻般的韻味。是讓全年齡層都會心動的「性感化身」！

東實果本人亦在社群平台分享出道感言，表示「這是我人生中一個特別的瞬間，我的夢就在這裡開始」。她坦言，是因為長期努力，才遇見了S1這個美好的舞台，未來也會「拼命地，一直努力奔跑下去」。她希望粉絲能夠一路支持與陪伴，而她也想成為他們的光。

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對於這位新人的實力，AV達人一劍浣春秋表示，從片商的行銷策略可看出對東實果寄予厚望，甚至特意讓她單獨出道，而其角色設定為「愛人」，又是最性感的代表，演出風格「肯定是狂野奔放」。他更補充，從預告片中就能感受到：「她渾身上下散發出的女性荷爾蒙，真是讓人汗毛都豎起來了！」