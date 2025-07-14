東華三院月薪51K請殯儀服務經理　3大入職要求！任何學位都可申請

殯儀業又請人！近年來港人對投身殯儀業的觀念較過往開放，因學歷要求低、人工高，不少外行人都希望賺取更高薪金而投身殯儀行業。近日更有一份筍工招聘，只需持有認可學位，中學會考中、英文獲D 級以上即可應聘，薪金更超過50K ！



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近日殯儀行業釋出一份筍工，招聘殯儀經理，學歷要求並不算高，只需中學會考英文(課程乙)及中文D級或以上，以及持有認可學位或同等學歷，並具四年或以上的相關管理或行政經驗，便可應聘職位。而工作內容看似繁瑣但並不算複雜，亦不需要搬運或處理遺體，薪金便可達$51,545(東華總薪級表第廿三點)，更享有薪假期、進修津貼、醫療及牙齒保健的福利。

工作內容除了執行各項行政工作，與各政府部門、服務使用者、投訴人、記者及公眾進行協調外，亦需要處理辦公室的運作及其他被指派的工作。而最主要工作則是負責督導及管理黃大仙簽品哲理中心和「創活MM²」中華文創咖啡店的日常運作，以及公共服務辦公室的資訊科技應用及系統，亦需要擴充及發展黃大仙簽品哲理中心和「創活MM²」中華文創咖啡店，協助高級經理（廟宇及文化服務）跟進跨科以及服務單位聯合舉辦的計劃。

《破地獄》劇照

招聘廣告被轉載至threads，引來網民留言討論，不少人都認為這份工作與殯儀並無太大關係，「個job description有邊樣同殯儀有關？」、「其實呢個真係同殯儀服務冇關」，而大部份網民都認為此為「筍工」，「爭崩頭人踩人系列」、「會請街外人？」

資料來源：東華三院