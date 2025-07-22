震驚AV界！人氣女優宣布8月引退！曾秘戀松本潤、結束15年生涯

曾與日本天團「嵐」成員松本潤傳緋聞，長期排名20強內的日本超人氣AV女優葵司（Tsukasa Aoi（葵つかさ））近日在社交平台宣布今年8月正式引退，消息震驚AV界！葵司出道14年，在亞洲AV界粉絲無數，她更表示於8月5日起在東京舉辧寫真展，藉此向一眾粉絲道別。



IG@_aoi.tsukasa_

AV女優葵司20日在其IG貼文，表示將於今年8月17日卸下「葵司」這個身分，並表示她將於8月5日在東京澀谷的Gallery Le Deco舉辦《葵司生活》（葵つかさ 生きる）攝影展，向一路支持著她的粉絲表示：「這將是我最後的作品，一定要來呀！」

IG@_aoi.tsukasa_

現年34歲的葵司在2010年出道，以清純形樣子+超級魔鬼身材迅速在AV界竄紅。她曾是知名片商S1的專屬女優，其作品總發行量更突破百萬，奠定她「業界天后」的地位。

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昔日緋聞引發熱議

葵司除了拍AV，她也曾是女團「惠比壽麝香葡萄」的成員。除了事業上成就，葵司最為人津津樂道的，莫過於她與「嵐」成員松本潤的緋聞。兩人在2016年被日本八卦雜誌《週刊文春》拍到約會照片，甚至傳出松本潤曾帶著葵司回家過夜，由於松本潤當時正與女星井上真央交往中，一度引發日本演藝圈的軒然大波。直到2017年葵司接受採訪時才鬆口與松本潤的關係「已經結束」。

葵司早前參加網路節目，與前AV女優上原亞衣同台，更激罕談到愛情史，她當時承認過去曾與「類似產業的人」交往，但並非AV男優。